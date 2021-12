Сегодня в 13:11 5 мин.

Разлука с детьми, жизнь в заточении: интересные факты о Бритни Спирс

Поп-принцессе — 40! За что ее любит весь мир?

В 1990-е ни одна дискотека не обходилась без ее хитов Hit me baby one more time и Opps! I did it again. Она зарабатывала миллионы долларов, собирала стадионы, влюблялась, рожала детей, а потом... сломалась. Бритни Спирс не выдержала испытания славой. Как жила она последние годы и кто помог ей избавиться от тирании близких.