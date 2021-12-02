Разлука с детьми, жизнь в заточении: интересные факты о Бритни Спирс

Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года. То, что ей суждено стать артисткой, было понятно с детства. Малышка Бритни участвовала во всех певческих конкурсах и конкурсах красоты, занималась гимнастикой и танцами.

В 8 лет она стала актрисой популярного шоу «Клуб Микки-Мауса». До нее детей такого юного возраста в проект не принимали, но для Спирс сделали исключение и у нее появился менеджер. Шоу дало старт карьере многим знаменитостям. Одновременно с Бритни в нем снимались Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг, Кристина Агилера.