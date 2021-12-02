Разлука с детьми, жизнь в заточении: интересные факты о Бритни Спирс

Разлука с детьми, жизнь в заточении: интересные факты о Бритни СпирсПоп-принцессе — 40! За что ее любит весь мир?
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Фото: Getty Images
Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года. То, что ей суждено стать артисткой, было понятно с детства. Малышка Бритни участвовала во всех певческих конкурсах и конкурсах красоты, занималась гимнастикой и танцами.
В 8 лет она стала актрисой популярного шоу «Клуб Микки-Мауса». До нее детей такого юного возраста в проект не принимали, но для Спирс сделали исключение и у нее появился менеджер. Шоу дало старт карьере многим знаменитостям. Одновременно с Бритни в нем снимались Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг, Кристина Агилера.
Когда Бритни было 16, у нее начался роман с Джастином Тимберлейком, он стал ее первым любимым мужчиной, и она ценила эти отношения. Молодые звезды встречались с 1997 по 2002 год.
В это время они активно занимались развитием карьеры: Бритни записывала первые синглы, Джастин пел в популярном бойз-бэнде `N Sync.
Разрыв отношений был тяжелым для обоих. Бритни сильно переживала расcтавание. А Джастин в память об их любви написал песню Cry me a river, которая стала всемирно известной.
Фото: via www.imago-images.de/ Global Look press
Первый диск Спирс Hit Me Baby One More Time сделал 18-летнюю Бритни всемирно известной. Многие до сих пор считают дебютную пластинку, 15 раз становившуюся платиновой, лучшей в ее творчестве.
Карьера Бритни стала развиваться так стремительно, что за короткое время ее гонорары взлетели до небес. И неудивительно: она выпускала хит за хитом, собирала стадионы, устраивала грандиозные зрелищные шоу, пела с мировыми знаменитостями.
В 2003 году компания Pepsi выпустила рекламный ролик с Бритни, Бейонсе, Пинк и Энрике Иглесиасом. 3-минутное видео, которое снимали в Риме, стоило рекордные 7,5 млн долларов. Реклама стала одной из самых дорогих в истории индустрии.
Фото: Getty Images
В начале 2000-х, после расставания с Тимберлейком, Бритни закружила любовная карусель. В январе 2004-го в Лас-Вегасе она вышла замуж за друга детства Джейсона Александра. Но их союз аннулировали через 55 часов. После Спирс объяснила свое суперкороткое замужество тем, что не отдавала себе отчета в происходящем.
Любовные романы не мешали поп-принцессе, как ее прозвали в то время, ездить в туры и записывать альбом за альбомом.
Поворотом не туда в судьбе Бритни стал брак с Кевином Федерлайном. Певица вышла за него замуж осенью 2004 года всего через три месяца после знакомства. После свадьбы Бритни Спирс объявила о перерыве в карьере, а через полгода сообщила, что ждет первенца. 14 сентября 2005 года она родила сына Шона Престона Федерлайна. Второй ребенок пары Джейден Джеймс Федерлайн появился на свет 12 сентября 2006-го.
Фото: Lisa O'Connor/ Global Look press
Насколько их брак был быстрым, настолько же и скоротечным: 7 ноября 2006 года Спирс подала на развод, указав причиной расставания неразрешимые противоречия. Она не стала требовать от Федерлайна алименты, но просила оставить детей с ней. Экс-супруг, для которого расставание стало неожиданностью, пошел на Бритни встречной войной.
С этого момента в жизни певицы началась черная полоса. Несколько лет она боролась за право жить с детьми. Но адвокаты Кевина Федерлайна сумели доказать, что она непутевая мать. Однажды в ее крови нашли амфетамины, ее ловили пьяной за рулем, она уезжала с места ДТП, вела себя неадекватно на публике в присутствии маленьких сыновей, брилась наголо...
1 октября 2007 года суд Лос-Анджелеса отдал Федерлайну право опеки, причем матери даже запретили видеться с мальчиками. Бритни не собиралась соглашаться на разлуку с детьми и добровольно не передала их отцу.
Начались новые судебные слушания, подкосившие психику певицы. Вскоре она попала на лечение в закрытую клинику, а после — еще раз.
Фото: East News
В январе 2008 года Бритни признали временно недееспособной, опекуном назначили на некоторое время ее отца Джеймса Спирса. После опеку продлили на неопределенный срок. Бритни попала в заточение, которое длилось много лет.
Артистка потеряла возможность распоряжаться деньгами, растить детей, даже личную жизнь она могла строить только с разрешения опекуна.
В первые годы жизни «в клетке» Бритни продолжала работать: выпускала диски, устраивала шоу. А в 2019-м объявила о перерыве в карьере. Ее отец пережил разрыв толстой кишки, и на нервной почве Спирс опять загремела на лечение.
Фото: Getty Images
В клинике Бритни держали против воли, потому что она отказывалась принимать психотропные вещества. Ее жизнь превратилась в мучение. Единственной отдушиной звезды стал новый избранник — фитнес-модель Сэм Асгари, который моложе нее на 12 лет. Все последние непростые годы в жизни певицы он был рядом.
Поклонники Бритни Спирс были возмущены бесчеловечным обращением со своей любимицей. И стихийно возникло движение #freebretney («Освободите Бритни»).
В последнюю пару лет Бритни не на шутку пугала подписчиков (их более 37 млн) странным поведением. Она то публиковала видео со странными танцами, то устраивала дефиле в откровенных нарядах, то оставляла странные подписи. Но дело в том, что Бритни все время вела себя так, как ей хочется. Она всегда искренняя, за это ее и любят.
Осенью 2021 года закончилась долгая борьба Спирс за свободу. Состоялось несколько судебных заседаний, на которых она раскрыла правду о жизни под опекой отца. Спирс также рассказала, что и мать сыграла не последнюю роль в ее несладкой жизни. Перед судьей Бритни не скрывала слез, плакали и миллионы ее поклонников, поддерживавшие певицу стихийными митингами.
В защиту Бритни Спирс высказались и ее коллеги и друзья, в том числе Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил.
Фото: Getty Images
Отмену многолетней опеки Бритни и Сэм отметили оригинально: Асгари сделал любимой предложение руки и сердца, а она ответила «да».
И в день рождения Бритни Спирс Асгари опубликовал трогательный пост, в котором поздравил именинницу и назвал женой. В комментариях он на вопросы ответил, что свадьбы пока не было, а Бритни он называет женой с первого дня отношений.
Свободная и счастливая Бритни улетела с любимым на частном самолете отмечать красивый юбилей. Поклонники теперь еще больше верят, что их любимица вернется на сцену.
Фото и видео: Lisa O'Connor, PLANET PHOTOS, KADENA PIX, TLeopold, face to face, via www.imago-images.de, Lisa O'Connor, Sven Hoogerhuis, F Sadou, Instagram, Getty Images, East News