34-летняя Ники Хилтон стала мамой во второй раз.

На днях, 20 декабря, наследница гостиничного бизнеса Ники Хилтон родила банкиру Джеймсу Ротшильду дочь. Малышку назвали Тедди Мэрилин.

«Рождество пришло к нам рано! 20 декабря Джеймс и я поприветствовали в нашем мире девочку Тедди. Эти праздничные дни — особенно счастливые», — написала она сегодня в Twitter.

Малышка стала второй дочерью для наследников двух династий: в 2016 году на свет появилась их первая дочь Лили Грейс Виктория Ротшильд. Пара сыграла свадьбу незадолго до этого, в июле 2015 года. Торжественному событию предшествовал роман, который длился около четырех лет.