«Школьные» гольфы, сумка-круассан и не только: 5 горячих трендов весны
Фото: Instagram @lenaperminova
Кожаные тренчи и куртки в духе 90-х
Фото: Eastnews
Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз прогулялась по улицам нью-йоркского Сохо в брутальной кожаной куртке. Фасон напоминает те, в которых ее папа щеголял в девяностых за руку с Вайноной Райдер. Тема лихих годов в аутфитах звездных модниц полностью раскрыта.
Фото: Архивы пресс-служб
Герои нового сезона все те же: кожаные блейзеры, объемные косухи, бомберы и тренчи. Последние на себе уже опробовали Ирина Шейк и Хейли Бибер. Больше образов — в нашей фотогалерее, а здесь — находки, которые мы собрали в ассортименте брендов разных сегментов.
Гольфы, как у школьниц
Еще недавно мы посмеивались с микса резиновых шлепанцев и плотных носков, а теперь это — главный тренд. Так уже дефилируют по улицам Кайя Гербер, Кендалл Дженнер и Ким Кардашьян. Добро на такое сочетание дали дизайнеры: в весенне-летних коллекциях Acne Studios, Versace и Fendi можно позаимствовать пару идей. Но на что точно стоит решиться — так это на капроновые гольфы, которые можно смело рифмовать с лакированными лоферами. Смотрите, как это делает певица Ханна!
Безрукавка
Еще одно приобретение, с которым капризы межсезонья нипочем, — вязаная безрукавка. Для преппи-образов в духе героев «Сплетницы» выбирайте трикотажные варианты в клетку аргайл, а если хочется отыграться на цвете — обратите внимание на образ фэшионистки Алисии Родди. Лайфхак: как только потеплеет, можно оставить многослойность и носить безрукавку вместо топа.
Сумка-круассан
Фото: Instagram @lenaperminova
Любимая французская выпечка вдохновляет эталонных модниц. Сумки-багеты прочно закрепились в топе тенденций, но у них появились конкуренты — «круассаны» из мягкой кожи с драпировками. И группа поддержки у них основательная: в авангарде — Елена Перминова, Наталья Рудова, Хейли Бибер и Перниль Тейсбек.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы присмотрели несколько вариантов, среди которых — бюджетные альтернативы узнаваемых дизайнерских моделей. Предлагаем на выбор и базовые цвета, и насыщенные оттенки. Попадется аксессуар цвета зелени — берите без раздумий. Фэшионистки буквально сходят с ума по миниатюрным The Mini Jodie в оттенке Grass («травяной», — прим. ред.) от Bottega Veneta. Вердикт насыщенной гамме — однозначное «да».
Минималистичные мюли
Фото: Архивы пресс-служб
Прежде чем спускаться с каблуков небесной высоты на землю, советуем вооружиться парой мюлей в лучших традициях минимализма. Самые актуальные модели сезона — комфортные, из мягкой кожи, чем-то напоминающие восточные бабуши. А главное — демонстрирующие абсолютную совместимость с любыми образами.
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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