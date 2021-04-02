«Школьные» гольфы, сумка-круассан и не только: 5 горячих трендов весны

Прежде чем спускаться с каблуков небесной высоты на землю, советуем вооружиться парой мюлей в лучших традициях минимализма. Самые актуальные модели сезона — комфортные, из мягкой кожи, чем-то напоминающие восточные бабуши. А главное — демонстрирующие абсолютную совместимость с любыми образами.

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