Звездные модницы определили самый актуальный оттенок этой весны

Светлана Бондарчук не отстает от трендов и добавляет жизнерадостные оттенки в свои образы. Светская львица выгуляла любимого лабрадудля Фанни, а заодно — поддержала местный грузинский бренд. Фактурное пальто цвета весенней зелени за 78 000 рублей Светлана зарифмовала с мятной сумкой Chanel и светлым денимом.

Марафон ярких образов подхватили Алессандра Амбросио и Наталья Водянова. Коллеги по подиуму померились, кому алые брюки-палаццо идут больше. Подробнее читайте на Passion.ru.