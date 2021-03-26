Звездные модницы определили самый актуальный оттенок этой весны
Фото: Instagram @dualipa
Свой новый look звезда разбавила зеленой сумкой Louis Vuitton цвета свежескошенной травы и с брутальным ремешком-цепью. Остромодный аксессуар обошелся артистке 257 000 рублей. Вторят ему неоновые мюли The Attico, полюбившиеся эталонным модницам. В их числе Кайли Дженнер и Хейли Бибер, которые не так давно посоревновались за самый стильный аутфит с ними в главной роли. Если вы хотите добавить этот модный трофей в свою коллекцию — поторопитесь! Пока его еще можно купить за круглую сумму в 52 000 рублей.
Светлана Бондарчук не отстает от трендов и добавляет жизнерадостные оттенки в свои образы. Светская львица выгуляла любимого лабрадудля Фанни, а заодно — поддержала местный грузинский бренд. Фактурное пальто цвета весенней зелени за 78 000 рублей Светлана зарифмовала с мятной сумкой Chanel и светлым денимом.
Марафон ярких образов подхватили Алессандра Амбросио и Наталья Водянова. Коллеги по подиуму померились, кому алые брюки-палаццо идут больше. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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