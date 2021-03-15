Корсет, как у Диты фон Тиз, идеальный тренч и еще 8 главных покупок весны
Мечта хорошей девочки: прозрачный корсет
Фото: Пресс-служба
Вспоминаем бурлескные шоу Диты фон Тиз и ее фееричный выход на подиум Jean Paul Gaultier в 2020-м, а затем запускам мечту в космос. Пускай это будет корсет из тонкого французского кружева Riechers Marescot с цветочным паттерном. Осторожно: эта прозрачная деталь способна заставить сердце биться чаще и даже сразить наповал. Использовать строго по назначению!
Черное кружево, чтобы добавить огня
Фото: Прессс-служба
Чаще всего о нем знаете только вы, но этого достаточно. Ощущать поддержку и нежные прикосновения как можно чаще — не завышенные требования, а ежедневная необходимость. Выстраивайте крепкие отношения с комплектом из черного кружева и сетки — он станет главным козырем бельевого гардероба для особых случаев (и не только).
Идеальный тренч
Фото: Пресс-служба
Классика Burberry вряд ли сдаст позиции в будущем, но мы предлагаем рассмотреть более бюджетные варианты тренчей на весну. Обращаемся к тем, в которых в 70-х вел свои расследования детектив Коломбо, и тем, которые Юлия и Алиса Рубан разработали для бренда «Снежная Королева».
Комбинация цвета неба
Фото: Пресс-служба
Утопать в объятиях фактурного трикотажа — не только приятно, но и модно. Поэтому мы присмотрели хлопковую комбинацию цвета неба и рекомендуем обратить на нее повышенное внимание. Программа «минимум» на весну — миксовать ее со светлыми кедами и жакетом oversize. А летом — цитировать эстетику Cult Gaia и Jacquemus, составляя образы с мюли и плетеными сумками-корзинками.
Маленькая слабость — мини-платье от Ulyana Sergeenko
Фото: Пресс-служба
Здесь слова излишни. У маленького батистового платья с растительным принтом и «драматичными» рукавами большие планы на место не только в вашем гардеробе, но и в сердце.
Футболка под настроение
Фото: Пресс-служба
В новой весенне-летней коллекции Алена Ахмадуллина предлагает инструкцию по укрощению хищников. Нам пришлось по душе многое, а начать предлагаем со знакомства с рыжеволосой мечтательницей и ее сказочным ручным тигром.
Багет для Барби
Фото: Пресс-служба
Пока все сходят сума с багетов, мы советуем не терять ни минуты и отправиться за главным модным трофеем сезона. Особые приметы: четкие линии, плотная кожа, насыщенная фуксия и ни единого намека на логоманию.
Шаг вперед: ортопедические мюли
Фото: Пресс-служба
Мечта фэшионисток — соединить стиль и комфорт в одном флаконе. Исполнил ее украинский eco-friendly бренд Sinobi, поэтому следующий лот — остромодные ортопедические мюли, созданные с заботой об окружающей среде и вашем здоровье. В них каждая деталь любопытна: например, стельки делают из переработанных бумажных стаканчиков, а подошву — из обработанной пены EVA. Эта находка покажет абсолютную совместимость с вашим гардеробом, а в качестве приятного бонуса — скорректирует плоскостопие.
54 бриллианта для Золушки
Фото: Пресс-служба
Такую альтернативу трем орешкам предлагает современным Золушкам бренд TAG Heuer. В сюжете этой сказки — брутальный стальной корпус, насыщенный синий циферблат с акцентами из розового золота и главная слабость — безель, который венчают 54 бриллианта.
Лицом к лицу: серебряные серьги Faces
Фото: Пресс-служба
Искушенных модниц не удивить серьгами-кольцами, а вот минималистичными «лицами» в духе Пабло Пикассо — вполне возможно. Кстати, вполне бюджетный вариант, который станет отличным подарком себе, подруге, сестре — кому угодно.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
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