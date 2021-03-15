Корсет, как у Диты фон Тиз, идеальный тренч и еще 8 главных покупок весны

Чаще всего о нем знаете только вы, но этого достаточно. Ощущать поддержку и нежные прикосновения как можно чаще — не завышенные требования, а ежедневная необходимость. Выстраивайте крепкие отношения с комплектом из черного кружева и сетки — он станет главным козырем бельевого гардероба для особых случаев (и не только).

Идеальный тренч