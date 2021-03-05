«Рыбацкие» сапоги, вьетнамки на носки и не только: обувные тренды весна-лето 2021
Фото: Vogue.com
Вьетнамки
Фото: Vogue.com
Выход вьетнамок на подиумы — уже не новость: они завоевывали сердца модниц еще в прошлом году. С пляжей они перешли в коктейльные гардеробы — все благодаря коже и миниатюрным kitten heels. Но освежить актуальные модели дизайнеры все же решились. Например, Acne Studios предлагают носить их с полупрозрачными гольфами.
Фото: Vogue.com
О носках вообще забывать не стоит, как и посмеиваться над теми, кто носит их с открытой обувью. Наоборот: этот трюк стоит позаимствовать, потому что он — на острие моды. За примером далеко ходить на надо — Донателла Версаче продемонстрировала, как носить «дедушкины» ретро-сандалии с контрастными хлопковыми носками.
Стилизованные кломпы
Фото: Vogue.com
Обувь забавных силуэтов на подиуме встречалась максимально часто. Мы предлагаем, а вердикт выносить вам. У Louis Vuitton были замечены объемные туфли на устойчивых каблуках, напоминающие кломпы — деревянные башмаки родом из Нидерландов. Объект желания туристов перешел в мастхэв для первых модниц. В том же направлении мыслит Hermès, которые выпустили нечто подобное, но в виде сабо с сочетанием дерева, гладкой кожи и металлической фурнитуры.
Фигурный каблук
Фото: Vogue.com
Классики и современники встретились в коллекции Salvatore Ferragamo, а в царство минимализма вторглись причудливые формы. В главных ролях — фигурные каблуки, которые готовы конкурировать с традиционными «блоками» и шпильками. А вот у Miu Miu на этот раз получился странный гибрид из кроссовок на миниатюрных каблуках. Наверное, для тех самых случаев, когда нужно не опоздать на фитнес после офиса.
Слингбэки на микрокаблуке
Фото: Vogue.com
Каблуки в этом сезоне настолько миниатюрные, что их едва заметно. На показе Prada они порой даже утопали в мягком покрытии пола. На все случаи жизни теперь покупаем не лодочки, а слингбэки. Самые модные модели сезона — на микрокаблуках и с непомерно вытянутыми мысами.
Сочные оттенки
Фото: Vogue.com
После хмурых зимних будней рекомендуем сделать все ставки на цвет. Не стоит выпускать из виду неон — он все еще не уходит из модных хит-парадов. Одна яркая пара — десятки комбинаций как с полихромными, так и с монолуками самых суровых оттенков. За референсами перед шопингом обращайтесь к коллекциям Versace, Valentino, Prada и Fendi.
Ранее мы рассказывали о самых модных сумках сезона весна-лето 2021. В их числе снова «микро», модели огромных размеров, напоминающие коврики для йоги, и кое-что принципиально новое. Ответ — в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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