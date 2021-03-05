«Рыбацкие» сапоги, вьетнамки на носки и не только: обувные тренды весна-лето 2021

После хмурых зимних будней рекомендуем сделать все ставки на цвет. Не стоит выпускать из виду неон — он все еще не уходит из модных хит-парадов. Одна яркая пара — десятки комбинаций как с полихромными, так и с монолуками самых суровых оттенков. За референсами перед шопингом обращайтесь к коллекциям Versace, Valentino, Prada и Fendi.

Ранее мы рассказывали о самых модных сумках сезона весна-лето 2021. В их числе снова «микро», модели огромных размеров, напоминающие коврики для йоги, и кое-что принципиально новое. Ответ — в материале Passion.ru.