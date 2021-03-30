Наталья Рудова похвасталась сумкой за 134 500 рублей, которую хотят все
Фото: Instagram @rudovanata
Наталья похвасталась сумкой из мягкой кожи с узнаваемым плетением Intrecciato от Bottega Veneta, которую этой весной хотят все. В арсенале актрисы оказалась модель The Mini Jodie в ультраярком и самом желанном оттенке Grass («трава» — прим. ред.), которая отмечена зловещим Sold Out на всех платформах. Стоит аксессуар немало — 134 500 рублей. Вторит его цвету изумрудный блейзер oversize — в паре они разбавили монохромный черный образ с классическим пальто и брутальными челси на тракторной подошве.
Фото: Instagram @rudovanata
Аксессуары такой же формы обожает и Елена Перминова. В путешествия многодетная мама нередко берет с собой фаворитку — черную сумочку с драпировками от бренда Marargent. Некогда она обошлась ей около 37 000 рублей, а мы знаем, где купить такую же, но в несколько раз дешевле. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Instagram @rudovanata
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