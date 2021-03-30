Наталья Рудова похвасталась сумкой за 134 500 рублей, которую хотят все

Аксессуары такой же формы обожает и Елена Перминова. В путешествия многодетная мама нередко берет с собой фаворитку — черную сумочку с драпировками от бренда Marargent. Некогда она обошлась ей около 37 000 рублей, а мы знаем, где купить такую же, но в несколько раз дешевле. Подробнее — на Passion.ru.