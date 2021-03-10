Дочь Синди Кроуфорд носит угги с «дедушкиными» носками — и вам советует

Ультракороткие австралийские валенки орехового цвета празднуют свое триумфальное возвращение в этому году. Кайя, например, носит их вместе с вязаными «дедушкиными» носками, которые советует натягивать как можно выше. Тепло, комфортно — а что еще нужно?

Мисс Гербер далеко не первая, кто посмотрел на угги свежим взглядом. Полюбились остромодные валенки и Кендалл Дженнер, для которой они в паре с леггинсами и толстовками оверсайз — лучшая униформа. Именно так модель ходит в зал и пьет кофе вместе с подругой Хейли Бибер. А Ирина Шейк приобрела пару и для себя, и для 4-летней дочери Леи. Девочка растет настоящей модницей и уже имеет в своем гардеробе множество дизайнерских вещей. Как раз недавно Лея Купер выгуливала яркий пуховик Versace за 60 000 рублей. Об этом — на Passion.ru.