Мадонна, Глюк`oZa и другие звезды, которые выходили в свет в одних чулках
Фото: Eastnews
Леди Гага
Фото: Globallook
Эпатажная Леди Гага — одна из рекордсменок по количеству образов с чулками и колготками в сеточку. Без них ее трудно было представить и на сцене, и среди гостей Met Gala, и дефилирующей до машины после концерта. В 2014 году вездесущие папарацци поймали певицу на улицах одного из исторических районов Лондона в весьма привычном для нее виде. Звезда смело щеголяла в прозрачном платье, из-под которого виднелось нижнее белье — скромные трусы-слипы и кружевные чулки в паре с лакированными лодочками на шпильке.
Мадонна
Фото: Dpa
Мадонна, чулки и колготки в сеточку — три неразрывных понятия. Эти детали легли в основу костюма поп-королевы для Met Gala в 2013 году. Тогда певица поэкспериментировала с классикой стиля панк, выстроив образ вокруг клетчатого жакета с агрессивной металлической фурнитурой, брутального ремня с цепями и сетчатых колготок, поверх которых надела чулки. Венчали комплект замшевые туфли цвета Барби на ультратонких и запредельно высоких шпильках.
Анастасия Волочкова
Фото: Eastnews
Прозрачный намек однажды сделала и Анастасия Волочкова. Прима оставила пышную балетную пачку и решила зайти с козырей. Свой эффектный и уж точно не скромный выход в свет балерина сопроводила абсолютно прозрачным платьем-«кольчугой» длины макси, которое замиксовала с бежевым боди и кружевными чулками. Не обошлось и без экстремально глубокого выреза — соблазнять так соблазнять!
Мэрайя Кэри
Фото: Globallook
Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Но знаменитого появления Мэрайи Кэри на одной из вечеринок в 2016 году это правило не касается. Певица похвасталась аппетитными формами, позируя в кружевном корсете с подвязками и чулках в сеточку. «Утеплилась» Кэри при помощи кожаной косухи, а вау-эффект поддержала туфлями-слингбэками на шпильках.
Наталья Ионова (Глюк`oZa)
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, подняла градус соблазнительности на максимум и вышла на сцену фестиваля «Новая волна» в нижнем белье. Певица щеголяла в шелковом халате-кимоно карамельного цвета, которое едва прикрывало дерзкий кружевной комплект и кокетливую черную подвязку. Выступление артистки тогда взбудоражило публику: поклонники восторгались, хейтеры нашли новый повод атаковать.
Рита Ора
Фото: Globallook
В 2019-м Рита Ора явилась на премию GQ «Мужчина года» в таком смелом наряде, что мужчинам точно было не до наград. Звезда блеснула на красной дорожке в комплекте нижнего белья, абсолютно прозрачной юбке, напоминающей наряд танцовщицы фламенко, и чулках в сеточку. Дополнили образ лодочки на шпильке и многоярусные украшения.
Ирена Понарошку
Фото: Globallook
Ирена Понарошку в 2008 году буквально взорвала публику на церемонии вручения премии MTV. Примерная мама сегодня, увлеченная йогой, медитациями и здоровым образом жизни, тогда подразнила общественность своим выходом в будуарном образе с плащом нараспашку, корсетом, микрошортами и главными героями — эффектными чулками.
Дуа Липа
Фото: Globallook
Поучаствовать в церемонии награждения MTV в 2019 году певица Дуа Липа пришла в силуэтной водолазке, к которой добавила грубый кожаный пояс-портупею и юбку с экстремальным разрезом от бедра. На этом звезда на остановилась: будуарные детали пошли в ход.
Настя Каменских
Фото: Instagram @kamenskux
А Настя Каменских не перестает радовать поклонников яркими, эпатажными, порой нескромными аутфитами в Instagram. Чего стоит фото в именном боди, расшитом блестками и жемчугом, и прозрачных чулках!
Холзи
Фото: Globallook
Американская певица Холзи решила: чем меньше одежды, тем лучше. Особенно когда речь идет о вечеринке известного мужского журнала. Эффектная блондинка покорила фанатов своим появлением в боди, зарифмованном с шелковым бра и поясом-цепью в духе нулевых. А вот чулки звезда решила надеть поверх телесных колготок, чем точно рисковала быть пойманной под прицелы модных критиков.
Стиль звезд далеко не всегда безупречен, хоть за ним и следят целые команды стилистов, визажистов и их ассистентов. Порой наряды селебрити и королевских особ доставляют им немало хлопот. Так, например, у герцогини Кэтрин неоднократно «улетала» юбка, Сара Джессика Паркер засветила «бодипозитивные» трусы, а Дженнифер Лопес заметно вспотела на «Золотом Глобусе». Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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