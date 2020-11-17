Мадонна, Глюк`oZa и другие звезды, которые выходили в свет в одних чулках

Американская певица Холзи решила: чем меньше одежды, тем лучше. Особенно когда речь идет о вечеринке известного мужского журнала. Эффектная блондинка покорила фанатов своим появлением в боди, зарифмованном с шелковым бра и поясом-цепью в духе нулевых. А вот чулки звезда решила надеть поверх телесных колготок, чем точно рисковала быть пойманной под прицелы модных критиков.

Стиль звезд далеко не всегда безупречен, хоть за ним и следят целые команды стилистов, визажистов и их ассистентов. Порой наряды селебрити и королевских особ доставляют им немало хлопот. Так, например, у герцогини Кэтрин неоднократно «улетала» юбка, Сара Джессика Паркер засветила «бодипозитивные» трусы, а Дженнифер Лопес заметно вспотела на «Золотом Глобусе». Подробнее читайте на Passion.ru.