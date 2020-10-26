«С днем рождения, лисенок»: Ирена Понарошку трогательно поздравила младшего сына

«Когда я узнала, что стану мамой второго подряд мальчика... и никаких тебе платьиц, никаких косичек... из моих глаз за три дня выпала годовая норма осадков», — рассказывает Ирена о первых моментах, когда она узнала, что долгожданной дочки у нее не будет. Однако все повернулось совсем не так, как она ожидала.

«Господи, как же стыдно... Я звонила многодетным подругам — мамам трех, четырех мальчиков и рыдала в трубку: «За что? Неужели вы их правда ВСЕХ любите? Как это возможно? Зачем вам их столько?!» ⠀ Я благодарна Богу за то, что он великодушно простил мою тупость и вместо того, чтобы наказать, подарил море любви. Прошло два года, а меня так и не отпустило. Этот мальчик — сублимированная радость, концентрат счастья, вакцина от всех печалей! С днеем рождения, мой Тео», — трогательно поздравляет Понарошку малыша Тео.