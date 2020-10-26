«С днем рождения, лисенок»: Ирена Понарошку трогательно поздравила младшего сына
Фото: www.instagram.com/irenaponaroshku/?hl=ru
«Когда я узнала, что стану мамой второго подряд мальчика... и никаких тебе платьиц, никаких косичек... из моих глаз за три дня выпала годовая норма осадков», — рассказывает Ирена о первых моментах, когда она узнала, что долгожданной дочки у нее не будет. Однако все повернулось совсем не так, как она ожидала.
«Господи, как же стыдно... Я звонила многодетным подругам — мамам трех, четырех мальчиков и рыдала в трубку: «За что? Неужели вы их правда ВСЕХ любите? Как это возможно? Зачем вам их столько?!» ⠀ Я благодарна Богу за то, что он великодушно простил мою тупость и вместо того, чтобы наказать, подарил море любви. Прошло два года, а меня так и не отпустило. Этот мальчик — сублимированная радость, концентрат счастья, вакцина от всех печалей! С днеем рождения, мой Тео», — трогательно поздравляет Понарошку малыша Тео.
К поздравлениям телеведущей присоединяются подписчики.
«Да да да!!! Я тоже так хотела дочку) но сейчас и представить боюсь, чтобы делала без Лисёнка своего)», «Прекрасный малыш! Мы помним твою чудесную улыбку и очень скучаем на фермерских рынках без нее!», «Очень вдохновляющий пост! С Днем Рождения», «Счастье вообще быть мамой», — пишут они.
Ирена Понарошку воспитывает двух сыновей — Серафима и Теодора. Со своим бывшим супругом диджеем Александром Листом она развелась этим летом. Ранее он рассказывал в своем блоге о том, что к разногласиям привели финансовые трудности, однако позже удалил пост. Сама Понарошку причины расставания не комментировала.
Фото и видео: Instagram Ирены Понарошку
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