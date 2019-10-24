Ровные швы, прочные крепления и не только: на что обратить внимание при выборе идеальных чулок
Многие девушки предпочитают чулки колготкам и находят их боле удобными. Те, кто носят чулки с поясом знают, насколько это вещь в комбинации с кружевным комплектом белья придает уверенности в себе, даже если она скрыта под слоями одежды.
Как выбрать чулки
Фото: Vostock photo
В выборе чулок следует полагаться на особенности размерной сетки того или иного бренда. Привычные для вас значения могут меняться по разным причинам: от концентрации полиамидных волокон и эластана до особенностей декора.
Всегда покупайте две пары одинаковых чулок. При форс-мажорной ситуации, когда в самый неподходящий момент на одном чулке будет обнаружена стрелка, Вы быстро сможете решить проблему.
Обратите внимание на плотность чулок. Если вам нужен вариант для особых случаев – смело берите ультратонкие модели от 6 до 15 den. Для повседневных выходов – 20 и 40 den станут оптимальным вариантом.
Как продлить срок службы чулок
Бережное отношение к чулкам – залог их долгой службы. Но несколько простых лайфхаков, которые помогут избежать зацепок и других мелких неприятныостей, все же есть.
Фото: Vostock photo
Очень важно правильно надевать чулки: возьмите одну часть чулка и соберите ее до носка, затем натягивайте ее от стопы до бедра. Чтобы не повредить тонкий материал, стирать чулки желательно вручную или в машинке в специальном мешочке на режиме «деликатная стирка» при температуре не более 30 градусов, без порошка.
По мнению экспертов, чулки, которые не рвутся – миф. Но определенно есть те модели, что прослужат дольше. При выборе следует сразу обратить внимание на количество стежков в области пятки, прочность швов, плетение нитей, а также на качество обработки ластовицы. Оценив чулки по этим параметрам, можно смело делать покупку. В остальном – дело за вашим правильным уходом.
При машинной стирке можно использовать только мягкие порошки без отбеливающих частиц. Рекомендуется стирать колготки и чулки в специальном мешочке. Это поможет избежать «встречи» с молниями, липучками, пуговицами, металлическими элементами барабана – в общем всем, что несет в себе угрозу для целостности изделия. Если вы стираете вручную, то обязательно снимите все украшения и проверьте состояние маникюра. Острые или необработанные ногти могут легко оставить на колготках зацепку, в таком случае лучше воспользоваться перчатками.
Фото: Vostock photo
Покупая чулки, не спешите избавляться от упаковки – в ней можно хранить чулки. Правильное хранение важно, и деликатный материал следует обезопасить от металлической фурнитуры и шершавых поверхностей.
Хранить колготки и чулки также лучше отдельно от всех остальных вещей. В идеале, чтобы они находились в собственной упаковке (если она у вас вдруг осталась) или в тканевых мешочках для стирки (можно сразу приобрести несколько, и часть использовать для хранения).
Как подобрать пояс к чулкам
Крепление – одна из главных причин, почему многие женщины отказываются от чулок. Однако при правильном выборе пояса носить их будет не менее комфортно, чем колготки. К тому же, нет ничего соблазнительнее, чем чулки с кружевом и ажурный пояс в тон комплекту белья.
Фото: Архивы пресс-служб
Чем больше у пояса держателей для чулок, тем надежнее он будет держать их на месте. В большинстве случаев делают 4 держателя - этого достаточно, чтобы удержать чулки.Кроме пояса есть еще суспендеры. Суспендеры - отдельные подвязки с клипсами на каждую ногу. Являются отличной альтернативой поясу. Также отдельное внимание стоит уделять материалу клипсов. Клипсы - это застежки и регуляторы длины, они бывают пластиковые и металлические. Металлические более надежные. Обычно клипсы покрывают краской, но всегда можно проверить, из чего она сделана, если гнётся - то это пластик.
Фото: Архивы пресс-служб
Чулки – деталь, которая должна быть в арсенале каждой, причем в нескольких вариациях. Рекомендуем обзавестись безупречной базой (тонкие черные и телесные чулки без кружева), вариантами для особых случаев (с ажурным декором резинки) и актуальными новинками с рисунками и надписями.
Ранее Passion.ru вместе с экспертами брендов обращался к теме выбора правильного нижнего белья. Каким должен быть бюстгальтер на каждый день, а в каком следует заниматься спортом, читайте здесь.
Фото: Vostock-photo, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!