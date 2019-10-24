Ровные швы, прочные крепления и не только: на что обратить внимание при выборе идеальных чулок

Обратите внимание на плотность чулок. Если вам нужен вариант для особых случаев – смело берите ультратонкие модели от 6 до 15 den. Для повседневных выходов – 20 и 40 den станут оптимальным вариантом.

Как продлить срок службы чулок

Бережное отношение к чулкам – залог их долгой службы. Но несколько простых лайфхаков, которые помогут избежать зацепок и других мелких неприятныостей, все же есть.