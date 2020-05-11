«Улетевшая» юбка Кейт Миддлтон, панталоны Сары Джессики Паркер и другие модные конфузы звезд: фото
Фото: Eastnews
Сара Джессика Паркер
Фото: Eastnews
Сара Джессика Паркер, сама того не подозревая, повторила заставку сериала «Секс в большом городе», где платье Кэрри Брэдшоу подняло порывом ветра от проезжающего автобуса. Правда, вышло не так элегантно: «улетевшая» юбка Паркер коварно открыла далеко не самые соблазнительные трусы-панталоны. Несмотря на отвлекающий маневр в виде «бодипозитивного» белья, стройные загорелые ноги актрисы выглядят роскошно.
Кейт Миддлтон
Фото: Eastnews
Капризы погоды часто бывают против безупречного стиля Кейт Миддлтон. Юбки с длиной, выверенной по канонам королевского дресс-кода, так и норовят «упорхнуть» под порывами ветра. Эксперты по королевскому этикету утверждают, что монаршие особы часто подвешивают миниатюрные гири к подолам, чтобы избежать конфузов. Видимо, герцогиня не знала об этом лайфхаке в 2011 году, когда уверенно шагала по вертолетной площадке в легком желтом платье под руку с принцем Уильямом.
Дженнифер Лопес
Фото: Dpa
Еще одно желтое платье, оставившее след в биографии знаменитости. На церемонии «Золотой Глобус» в 2016 году было действительно жарко — настольно, что Дженнифер Лопес заметно вспотела. Если поп-диве удалось не зацикливать на этом внимание, то вездесущие фотографы этот момент упустить не смогли.
Меган Маркл
Фото: Globallook
В январе 2020 года тогда еще герцогиня вместе супругом посетили Канадский дом в Лондоне, чтобы выразить благодарность за теплый прием во время визита в Страну кленового листа. Или монаршая особа заметно перенервничала, или трикотажный джемпер кофейного цвета оказался не по погоде — неизвестно. Однако пятно пота так и осталось на репутации Меган Маркл и в хронике папарацци.
Бритни Спирс
Фото: Eastnews
Бритни Спирс остается поклонницей экстремально коротких платьев, которые всегда сочетает с обувью на массивной платформе и запредельно высоких каблуках. Недавно в Instagram звезды разгорелось обсуждение ее фигуры, которой, по мнению фолловеров, карантин изрядно навредил. Под раздачу попал и слишком тесный топ, который явно стремился «выгнать бюст» наружу. А в сентябре 2011 кислотно-зеленое мини-платье сыграло с Бритни злую шутку: уезжая с вечеринки по случаю завершения концерта в Лондоне, Спирс раскрыла все карты сразу перед камерами.
Принцесса Беатрис
Фото: GettyImages
30 марта 2012 года, часовня Святого Георгия в Виндзоре. Принцесса Беатрис Йоркская покидает службу в честь Дня благодарения. Как неловко: коварный разрез сзади юбки не выдерживает широкий шаг монаршей особы и открывает ее секрет — резинки бежевых капроновых чулок.
Леди Гага
Фото: Globallook
Леди Гаге не привыкать эпатировать публику, то выходя в свет в сыром мясе, то постепенно раздеваясь на Met Gala. Случайности порой неслучайны: позируя перед камерами на церемонии CFDA в 2011 году, Гага настолько увлеклась, что «потеряла» корсет с шипами.
Рианна
Фото: Globallook
На кинофестивале AFI Fest в 2019 году Рианна восхитила всех своим появлением в шелковом платье-кимоно, которое держалось на одной единственной застежке ниже пояса. На красной дорожке дерзкий наряд вышел из-под контроля: с невозмутимым лицом певица вынуждена была удерживать нескромный разрез.
Хайди Клум
Фото: Eastnews
Хайди Клум продолжает открывать новые имена дизайнеров на шоу талантов, но и сама не прочь примерить что-нибудь необычное. Выход супермодели на сцену вызвал фурор: бюст, который так и просился наружу из-под блестящего платья и бра с пуш-ап-эффектом в Сети обсуждали еще долго.
Милла Йовович
Фото: Eastnews
Выпавшим бюстом трудно кого-то удивить в наше время, однако, в марте 2011 года на одном из светских мероприятий Милле Йовович это все-таки удалось. Грудь как бы невзначай передала «привет» поклонникам и многочисленным камерам папарацци из-под сетчатого платья.
Белла Хадид
Фото: Globallook
Роскошная пламенно-красная комбинация из шелка с открытой спиной экстремальным разрезом от талии — один из самых запоминающихся нарядов Беллы Хадид, который она выбрала для Каннского фестиваля в 2016 году. Миссия не запутаться в шлейфе, спускаясь по лестнице, была выполнена, но вот пикантный разрез и отсутствие нижнего белья все же подвели.
Джиджи Хадид
Фото: Eastnews
Небольшой конфуз, который случается на подиуме не менее часто, чем падения с высоченных каблуков, — выпрыгнувший из лифа платья бюст. Постиг он топ-модель Беллу Хадид на показе осенне-зимней коллекции Versace в рамках Недели моды в Милане 2016 года.
Кира Найтли
Фото: Eastnews
На премьере фильма «Гордость и предубеждение» в 2005 году Кира Найтли появилась в шелковом платье без бретелей, поверх которого накинула меховую горжетку. Гладкий шелк совершенно случайно (а может и нет) ускользнул и продемонстрировал всем бюст знаменитости.
Холли Берри
Фото: Eastnews
На одном из светских мероприятий Холли Берри охотно и раскованно позировала фотографам, улыбаясь на камеру и демонстрируя наряд. Увлекшись, звезда и не заметила, как пятно пота нагло проступила сквозь тонкую ткань древесного оттенка.
Кристен Стюарт
Фото: Globallook
Кристен Стюарт не готова отказываться от комфорта ради нескольких часов на красной дорожке. На премьере второй части фильма «Сумерки» в 2012 году актриса появилась в силуэтном платье с корсетным лифом и вставками из прозрачного гипюра. А к нему подобрала огромные шелковые трусы с грубыми швами.
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Фото: Globallook, Eastnews, GettyImages, Dpa
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