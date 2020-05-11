«Улетевшая» юбка Кейт Миддлтон, панталоны Сары Джессики Паркер и другие модные конфузы звезд: фото

Капризы погоды часто бывают против безупречного стиля Кейт Миддлтон. Юбки с длиной, выверенной по канонам королевского дресс-кода, так и норовят «упорхнуть» под порывами ветра. Эксперты по королевскому этикету утверждают, что монаршие особы часто подвешивают миниатюрные гири к подолам, чтобы избежать конфузов. Видимо, герцогиня не знала об этом лайфхаке в 2011 году, когда уверенно шагала по вертолетной площадке в легком желтом платье под руку с принцем Уильямом.

Дженнифер Лопес