Как менялся стиль звезды «Секса в большом городе» Кристин Дэвис
Фото: Globallook
2000 — 2005 гг.
Фото: GettyImages
В конце девяностых главные героини «Секса в большом городе» буквально взрывали рейтинги. Кэрри, Шарлотта, Саманта и Миранда и по сей день сохраняют свои статусы икон стиля, а тренды, которые они задавали в сериале, стали вневременными. В начале нулевых Кристин транслировала соблазнительность своими образами. Актриса выбирала струящиеся ткани, прилегающие силуэты и максимально глубокие декольте. В ее арсенале часто оказывался шелк, полупрозрачное кружево, а некоторые детали нарядов и вовсе напоминали нижнее белье. Вне красной дорожки звезда смело щеголяла в коротких топах и расклешенных джинсах ультранизкой посадки.
2006 — 2011 гг.
Фото: Eastnews
На светских мероприятиях Дэвис напоминает pin-up героиню с американских постеров эпохи 1950-х годов. Пышные платья А-силуэта стали частью ДНК стиля актрисы, а присоединились к ним туго затянутые корсеты из шелка, эффектные лифы-бюстье, забавные принты и смелые оттенки. Кристин дефилировала перед объективами папарацци в платьях в духе Мэрилин Монро и нарядах цвета Барби. Визитная карточка звезды — роскошные локоны, которые она изредка собирает в элегантные прически, открывающие линию шеи и декольте.
2012 — 2015 гг.
Фото: Globallook
Кукольные платья с драматично пышными юбками полюбились Кристин настолько, что ее трудно представить в чем-то другом. Стиль звезды во многом ассоциируется с ее героиней Шарлоттой: нежный шелк, благородный принт в горошек и всегда элегантная длина в сочетании со шпильками головокружительной высоты. Один модный прием актриса усвоила еще в нулевых, когда примерила ультраяркую фуксию и вынесла однозначный вердикт — носить!
2016 — 2018 гг.
Фото: Globallook
Дэвис все чаще экспериментирует с классическими брюками, причем успешно. Актриса выбрала безупречный вариант для себя — брюки высокой посадки, свободные по ноге и соблазнительно акцентирующие изгибы бедер. Плотные костюмные материалы в ее аутфитах отлично рифмуются с нежными текстурами шелка, кружевом и «драматичными» деталями — рукавами-фонариками или буфами.
2019 — 2020 гг.
Фото: GettyImages
Сегодня 55-летняя Кристин Дэвис занимается продюсированием, а также является послом доброй воли и активно борется за спасение дикой природы. Правда, периодически все-таки радует поклонников своими выходами в свет. На премьеры кино и театральных постановок звезда смело приходит в облегающих джинсах, в которых ее фигура выглядит безупречно. Но не предает и любимый стиль 50-х со страстью к «цветочным» платьям и пышным юбкам. А на одном из редких мероприятий 2020-го года появилась во всеоружии — в платье из дерзкого кружева и эффектной экошубе цвета граната.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Синтии Никсон — коллеги Кристин Дэвис по съемочной площадке, которая сыграла роль Миранды Хоббс. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews, Instagram @iamkristindavis
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