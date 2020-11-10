Как менялся стиль звезды «Секса в большом городе» Кристин Дэвис

Сегодня 55-летняя Кристин Дэвис занимается продюсированием, а также является послом доброй воли и активно борется за спасение дикой природы. Правда, периодически все-таки радует поклонников своими выходами в свет. На премьеры кино и театральных постановок звезда смело приходит в облегающих джинсах, в которых ее фигура выглядит безупречно. Но не предает и любимый стиль 50-х со страстью к «цветочным» платьям и пышным юбкам. А на одном из редких мероприятий 2020-го года появилась во всеоружии — в платье из дерзкого кружева и эффектной экошубе цвета граната.