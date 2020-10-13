От платьев «Барби» до строгих костюмов: эволюция стиля Синтии Никсон
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Синтия Никсон и Миранда Хоббс — две противоположности. Миранда активно отстаивала свои позиции, была одержима карьерным ростом и даже представить не могла, что когда-либо станет мамой. Актриса признается, что ее персонаж во многом повлиял на нее, благодаря чему она окрепла, закалила характер и стала действовать решительнее. Стиль мисс Хоббс — строгие, порой даже скучные костюмы для офиса, классические юбки-карандаши, жакеты и обувь, определенно не вызывающая таких ярких эмоций, как дизайнерские босоножки Кэрри Брэдшоу. А в реальности все по-другому: Никсон выгуливает на красной дорожке платья конфетных оттенков, смело применяет сочные оттенки и редко спускается со шпильке самой дерзкой высоты.
2006 – 2011 гг.
Фото: Eastnews
Миранда была уверена в себе и смело выходила на улицы Манхэттена в огромных толстовках, джоггерах, будто тайком позаимствованных из гардероба бойфренда, с растрепанными волосами и без капли мейкапа. Правда, однажды все-таки спряталась, когда увидела бывшего возлюбленного с его новой пассией, а затем плакалась Кэрри. Эту леди, то и дело мелькающую в светских хрониках, трудно представить в таком аутфите. Синтия экспериментирует с длиной, переходя от застенчивой миди до макси, и не ограничивает себя в глубине декольте — вырезы платьев актрисы порой доходят до отметки «максимум».
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В этот период стиль Никсон консервативен, больше соответствует образу бизнесвумен и политического деятеля, чем актрисы, исполнившей столько пикантных сцен в сериале с громким названием. Звезда фокусируется на сдержанных цветах, часто делает ставку на черный и бордо, а длина ее платьев на переходить границы дозволенного миди. Фасоны нарядов разных лет отчасти похожи между собой: скромный верх, акцент на талии — выверенная формула для театральных и кинопремьер, светских вечеринок и благотворительных мероприятий.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Синтия все чаще фантазирует на тему необычных цветовых вариаций и пестрых принтов, которые ей к лицу не меньше, чем излюбленный power dressing. На церемонии Annual Critics' Choice Awards в 2016-м актриса облачилась в силуэтное платье цвета перца чили, который тесно подружился с пудровым. В 2017-м активно применяла рукава по типу кимоно, а в 2018-м перешла на сторону акцентных принтов, флористических мотивов и геометрии.
2019 – 2020 гг.
Фото: GettyImages
Зрелый стиль Никсон — это микс летящих платьев и классических жакетов в повседневной жизни, сопровождающийся дефиле на шпильках. В звездных выходах будто притаилось тайное желание отыграться на цвете. В 2019-м на фестивале Tribecca Синтия блеснула в ультраярком платье цвета неба с затейливым асимметричным кроем, а в 2020-м, на одной из выставок в Чикаго, похвасталась стройной фигурой в облегающем платье из фактурного трикотажа. 54-летняя актриса все больше принимает Миранду Хоббс внутри себя — ту самую, которая в конце 1990-х и начале 2000-х олицетворяла феминистические настроения и на фоне гламурных коллег выглядела аутсайдером. Сила, женственность, независимость — кажется, время персонажа наступило сейчас, спустя почти 20 лет.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Ким Кэттролл — коллеги Синтии Никсон по съемочной площадке. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews
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