От платьев «Барби» до строгих костюмов: эволюция стиля Синтии Никсон

Зрелый стиль Никсон — это микс летящих платьев и классических жакетов в повседневной жизни, сопровождающийся дефиле на шпильках. В звездных выходах будто притаилось тайное желание отыграться на цвете. В 2019-м на фестивале Tribecca Синтия блеснула в ультраярком платье цвета неба с затейливым асимметричным кроем, а в 2020-м, на одной из выставок в Чикаго, похвасталась стройной фигурой в облегающем платье из фактурного трикотажа. 54-летняя актриса все больше принимает Миранду Хоббс внутри себя — ту самую, которая в конце 1990-х и начале 2000-х олицетворяла феминистические настроения и на фоне гламурных коллег выглядела аутсайдером. Сила, женственность, независимость — кажется, время персонажа наступило сейчас, спустя почти 20 лет.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Ким Кэттролл — коллеги Синтии Никсон по съемочной площадке. Подробнее читайте на Passion.ru.