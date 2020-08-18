От платьев в духе Саманты Джонс до скромных нарядов: как менялся стиль Ким Кэттролл с 2000-х годов

Сегодня звезду редко можно увидеть на светских вечеринках, и наряды для них выбирает скромные, делая ставку на комфорт. На вооружении держит свободные, зауженные книзу джинсы, базовые джемперы, блейзеры и неброские аксессуары. В ее аутфитах яркого мало — на месте пестрой палитры надежно укрепился total black.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль американской топ-модели Молли Симс. В его эволюции все было с точностью да наоборот: от образа скромницы до яркой дивы. Подробнее читайте на Passion.ru.