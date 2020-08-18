От платьев в духе Саманты Джонс до скромных нарядов: как менялся стиль Ким Кэттролл с 2000-х годов
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
После оглушительного успеха Ким стала завсегдатаем всех светских мероприятий. И на них она появляется во всей красе! В 2002 году на церемонии Гильдии киноактеров актриса появилась в молочно-белой брючной двойке с блейзером нараспашку, под который надела блестящий топ с опасным декольте. На одной из кинопремьер 2002 года звезда блеснула в изумрудном платье, процитировав знаменитый наряд Мэрилин Монро, а на вечеринке Института костюма в 2004-м заинтриговала публику дерзким разрезом от бедра — на подобный подвиг с платьем-комбинацией в 2016 году решилась Белла Хадид.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Подчеркнутый силуэт, сложные текстуры плюс декольте на максимум— выверенная формула идеального вечернего выхода от Кэттролл. Чего стоит один выход на премьере фильма «Секс в большом городе» в 2008 году: лиф «металлического» платья о Vivienne Westwood был в такой шаткой позиции, будто вот-вот упадет. Кстати, блеском драгметаллов актриса регулярно пользовалась на красной дорожке — то облачаясь в золото с головы до ног, то щедро обрамляя шею и руки увесистыми бриллиантами.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Ким смело идет на эксперименты с цветом, выстраивая максимально яркие монохромные образы. На премии Лоренса Оливье в 2013 году звезда восхитила публику силуэтным платьем «наэлектризованного» оттенка синего с лифом на одно плечо. А на церемонии вручения наград Evening Standard в 2014-м покорила всех декольтированным платьем цвета острого перча, высокими перчатками и клатчем-минодьером с абсолютно точным попаданием в тон.
2017 – 2019 гг.
Фото: Globallook
Стиль Ким Кэттролл становится более зрелым и элегантным. В ее арсенале все чаще появляются платья-футляры из плотных тканей с декором из кружева, простые фасоны и понятные цветовые сочетания. Комбинации актриса миксует с классическими блейзерами, дополняет образы лодочками на миниатюрных каблуках и представляет вариации на тему монохромных черных аутфитов.
2020 г.
Фото: GettyImages
Сегодня звезду редко можно увидеть на светских вечеринках, и наряды для них выбирает скромные, делая ставку на комфорт. На вооружении держит свободные, зауженные книзу джинсы, базовые джемперы, блейзеры и неброские аксессуары. В ее аутфитах яркого мало — на месте пестрой палитры надежно укрепился total black.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль американской топ-модели Молли Симс. В его эволюции все было с точностью да наоборот: от образа скромницы до яркой дивы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!