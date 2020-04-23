От total black с неоновыми лодочками до микса принтов: образы Сары Джессики Паркер, которые легко повторить

Для будущих весенних прогулок вооружаемся парой лаконичный туфель-слингбэков на устойчивом каблуке и дополняем их сумкой в родственной гамме. Роль главного акцента оставляем за ярким принтом платья, насыщенность которого балансируем при помощи классического блейзера.

Ранее мы разбирали на детали стиль супермодели Кейт Мосс, которая выстраивает свои образы на основе идеально подобранных базовых вещей и сдержанных цветов. Подробнее читайте на Passion.ru.