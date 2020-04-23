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От total black с неоновыми лодочками до микса принтов: образы Сары Джессики Паркер, которые легко повторить

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Фото: Globallook

Стиль Сары Джессики Паркер в реальной жизни чем-то похож на ее героиню, писательницу Кэрри Брэдшоу. Красочные принты, сочетание текстур и бесконечная любовь к яркой обуви на высоком каблуке — главные составляющие образов актрисы. Passion.ru устроил тотальный разбор затейливых аутфитов звезды — берем на заметку!

Total black + акцентные детали

Фото: Globallook

Пышные юбки-миди часто исчезают их числа модных трендов, но не уходя из модного арсенала Паркер. Монохромный черный звезда «Секса в большом городе» миксует с серебристым металликом и излюбленной деталью — атласными лодочками цвета неоновой фуксии.

  1. Сумка Liu Jo, 13 499 руб. 2. Серьги Elisabetta Franchi, цена по запросу. 3. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 4. Туфли Casadei, 49 400 руб. 5. Платье H&M, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Строим total black вокруг платья-миди из черного шифона. Главное правило — лаконичный фасон и максимально свободный силуэт. Добавляем эффектную сумку-кроссбоди на цепочке, горячо любимые актрисой очки-маску и ультраяркие текстильные лодочки.

Клетка + флористические мотивы + логомания

Фото: Globallook

Порой образы Сары — сочетание несочетаемого. Атласные туфли в духе Марии Антуанетты, плотные конфетно-розовые гольфы с монограммами, пестрый цветочный принт в союзе с контрастной клеткой — такие эпатажные миксы Паркер создает мастерски.

  1. Гольфы Gucci, 9 600 руб. 2. Пальто Topshop (yoox.com), 5 350 руб. 3. Очки Versace, цена по запросу. 4. Платье Liu Jo, 20 499 руб. 4. Сумка Sandro, 24 900 руб. 6. Туфли Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

По рецепту актрисы рифмуем розовые гольфы с бежевыми мюлями на устойчивом каблуке, добавляем платье с цветочным принтом длины миди — рекомендуем обратить внимание на паттерны более сдержанных цветов. Финальный штрих — прямое пальто с любыми вариациями на тему клетки: от «принца Уэльского» до остромодной в этом сезоне виши.

Принтованное платье + блейзер

Фото: Globallook

Многие выходы Сары Джессики Паркер сопровождаются буйством абстрактно-цветочных мотивов. Актриса не боится создавать самые неожиданные сочетания, завершая аутфиты аксессуарами цвета металлик и обувью, усыпанной глиттером.

  1. Туфли Portal, 7 590 руб. 2. Жакет Gerard Darel, 29 900 руб. 3. Платье Marc Cain, цена по запросу. 4. Часы Casio Sheen, 16 490 руб. 5. Сумка Alla Pugachova, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Для будущих весенних прогулок вооружаемся парой лаконичный туфель-слингбэков на устойчивом каблуке и дополняем их сумкой в родственной гамме. Роль главного акцента оставляем за ярким принтом платья, насыщенность которого балансируем при помощи классического блейзера.

Ранее мы разбирали на детали стиль супермодели Кейт Мосс, которая выстраивает свои образы на основе идеально подобранных базовых вещей и сдержанных цветов. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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