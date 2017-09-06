Если вы притворялись вчера и позавчера, то сегодня еще сможете признаться партнеру, что вас надо ласкать как-то по-другому. Все гораздо хуже, если вы имитировали оргазм всегда — и вчера, и три года назад, и десять лет…

Мы собрали целый консилиум сексологов, чтобы помочь вам выбраться из этой западни. Распутывать клубок проблем будем постепенно, но со всех сторон. Начнем с главного вопроса: зачем вы вообще притворялись? Зачем женщины притворяются?

Тому есть множество причин, но главных две: нежелание обидеть партнера и самообвинение. В первом случае вы, видя, как партнер старается, хотите поощрить его. Во втором — уверены, что любовник все делает правильно, а значит, вы сама «неправильная». И вы пытаетесь это скрыть. Виктория Бастрыкина, психолог, эксперт Центра сексуального образования Secrets

Почему женщина считает себя неправильной, в каждом случае надо разбираться отдельно и индивидуально. Либо слишком пуританское воспитание и запрет на все, что связано с сексом, в родительском доме. Либо (довольно часто такое бывает) муж — ваш первый и единственный мужчина, к тому же он гораздо старше. То есть вы уже вошли в секс с убеждением, что он «знает, как надо», а вы — нет. Мужчинам (особенно если они не слишком уверены в своих талантах) выгодно поддерживать эту версию: во всех проблемах виноваты вы. Еще одна частая причина имитации: появление ребенка. Большинству женщин в первый год после родов бывает не до секса. Время, свободное от срыгиваний, режущихся зубов они бы предпочли посвятить сну. А тут муж. Любимый. Не прогонять же! Проще на второй минуте изобразить счастье и обморок, переходящий в сон… А потом это входит в привычку: мужчина кончает на второй минуте, вы живете без оргазма, хотя дети выросли и спать уже не хочется. Иногда вы притворяетесь, потому что не готовы к обсуждению возникших медицинских или физиологических проблем. У женщин они чаще всего связаны с родами, у мужчин — с возрастом.

До рождения ребенка все было хорошо, но после все ощущения куда-то делись, и вы решили для сохранения брака ничего не говорить мужу в надежде, что само со временем наладится. Само, как правило, не налаживается. Ольга Штерн, сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых