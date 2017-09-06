Хватит притворяться! Как перестать симулировать и получить настоящий оргазм
Если вы притворялись вчера и позавчера, то сегодня еще сможете признаться партнеру, что вас надо ласкать как-то по-другому. Все гораздо хуже, если вы имитировали оргазм всегда — и вчера, и три года назад, и десять лет…
Тому есть множество причин, но главных две: нежелание обидеть партнера и самообвинение. В первом случае вы, видя, как партнер старается, хотите поощрить его. Во втором — уверены, что любовник все делает правильно, а значит, вы сама «неправильная». И вы пытаетесь это скрыть.
Виктория Бастрыкина,
психолог, эксперт Центра сексуального образования Secrets
До рождения ребенка все было хорошо, но после все ощущения куда-то делись, и вы решили для сохранения брака ничего не говорить мужу в надежде, что само со временем наладится. Само, как правило, не налаживается.
Ольга Штерн,
сексолог, российский эксперт компании Fun Factory, мирового производителя игрушек для взрослых