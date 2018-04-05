Он дробится как минимум еще на три вопроса:
- Что, собственно, считать сексом: весь процесс от первого прикосновения до оргазма? Период фрикций? А если без фрикций, но с оргазмом — это секс?
- Что считать нормальным сексом: секс, в результате которого оргазм получили оба? Секс, в котором оргазм достался хотя бы одному из партнеров? Секс, который, хоть и не завершился оргазмом, но был приятен? Только ли генитальный секс?
- Лишь определив для себя ответы на первые два вопроса, можно понимать, как засекать время. И сколько его нужно?
Что считать сексом?
Строго говоря, в старых учебниках по сексологии половым актом считался период от пенетрации (проникновения) до мужской эякуляции.
Мужчине на достижение оргазма требуется от двух до восьми минут. За это время он успевает пройти все стадии полового акта — желание, возбуждение, плато, оргазм, расслабление. У женщины одно только возбуждение занимает от пятнадцати минут. Получается, что у мужчины секс успевает закончиться в то время, когда у женщины он даже и не начинался.
В современном мире такой вариант, конечно, уже никого не устраивает. Приличные мужчины об этом знают — и потому готовы тратить время и на долгие прелюдии, и осваивать техники отсрочки эякуляции… И вообще много на что готовы. Но иногда способны переборщить — и удлиненный секс может не обрадовать партнершу. Порой отсроченная эякуляция становится для нас еще большей проблемой, чем преждевременная. Во всяком случае, опросы в соцсетях это подтверждают:
Анна, 35 лет
У меня в юности был мальчик, который не мог (не хотел?) кончить по два-три часа. Мне было его жалко, казалось, что ему надо помочь, а сейчас бы я просто ушла на кухню читать книжку и пить кофе.
Ольга, 32 года
Я как мужчина: совершенно не способна продолжать после оргазма: потом уже, кроме боли, ничего не испытываю. Причем для достижения желаемого мне нужно минут пять. А мужу — десять. Потом мне приходится либо терпеть и страдать (что сводит на нет все удовольствие), либо делать минет (а это я тоже не очень люблю).
Но бывают и счастливые сюжеты:
Ирина, 37 лет
Благодаря долгоиграющему мужчине я узнала, что такое мультиоргазм. С первым мужем у меня просто не было на это шанса: он кончал минут за пять. Обычно мне и самой этого времени хватало. Если нет, он быстренько «доводил» меня руками. А с моим нынешним мужчиной при первом нашем сексе я, как обычно, получила свое удовольствие в отведенный срок, но он не остановился, а продолжил. Мое возбуждение упало не до конца — и тут же начало нарастать снова, и снова завершилось оргазмом! Потом еще… Это было потрясающе. Обычно мы занимаемся любовью часа полтора: я успеваю получить по три-четыре оргазма, пока он дойдет до финала.