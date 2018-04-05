В современном мире такой вариант, конечно, уже никого не устраивает. Приличные мужчины об этом знают — и потому готовы тратить время и на долгие прелюдии, и осваивать техники отсрочки эякуляции… И вообще много на что готовы. Но иногда способны переборщить — и удлиненный секс может не обрадовать партнершу. Порой отсроченная эякуляция становится для нас еще большей проблемой, чем преждевременная. Во всяком случае, опросы в соцсетях это подтверждают:

Анна, 35 лет

У меня в юности был мальчик, который не мог (не хотел?) кончить по два-три часа. Мне было его жалко, казалось, что ему надо помочь, а сейчас бы я просто ушла на кухню читать книжку и пить кофе.

Ольга, 32 года

Я как мужчина: совершенно не способна продолжать после оргазма: потом уже, кроме боли, ничего не испытываю. Причем для достижения желаемого мне нужно минут пять. А мужу — десять. Потом мне приходится либо терпеть и страдать (что сводит на нет все удовольствие), либо делать минет (а это я тоже не очень люблю).

Но бывают и счастливые сюжеты:

Ирина, 37 лет

Благодаря долгоиграющему мужчине я узнала, что такое мультиоргазм. С первым мужем у меня просто не было на это шанса: он кончал минут за пять. Обычно мне и самой этого времени хватало. Если нет, он быстренько «доводил» меня руками. А с моим нынешним мужчиной при первом нашем сексе я, как обычно, получила свое удовольствие в отведенный срок, но он не остановился, а продолжил. Мое возбуждение упало не до конца — и тут же начало нарастать снова, и снова завершилось оргазмом! Потом еще… Это было потрясающе. Обычно мы занимаемся любовью часа полтора: я успеваю получить по три-четыре оргазма, пока он дойдет до финала.