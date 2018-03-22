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У многих женщин анальный секс вызывает ужас. Некоторые раздумывают, соглашаться ли на него в угоду мужчине и стоит ли мужчина таких жертв. Им трудно поверить, что есть девушки, которые практикуют «это» исключительно для своего удовольствия.
Алла Деларье,
сексотерапевт, секс-коуч, член Российской ассоциации сексологов, эксперт магазина intimi.shop

Анальный секс требует особого подхода. В отличие от генитального, он не может быть реализован на одних инстинктах — это искусство, требующее и навыков, и внимания, и таланта.

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Недаром практически все существующие секс-тренинги и курсы изучают анальный секс как отдельную тему. Тренинги посвящены тому, как сделать свой первый анальный опыт безболезненным (хотя некоторым девушкам особое удовольствие доставляет именно небольшая боль, как будто напоминающая о дефлорации — и есть специальные техники, позволяющие сохранить ее именно на нужном, приятном уровне). Кроме того, на тренингах рассказывают о том, какие позы, техники и гаджеты могут использоваться для подготовки и в процессе, какие гигиенические нормы следует соблюдать... Пересказывать содержание этих курсов и отнимать хлеб у секс-коучей мы сейчас не будем: это не наша задача. Об удовольствии мужчин тоже не станем рассуждать — это другая тема. Нам сейчас надо понять, ради чего женщине следует соглашаться на анальный секс и будет ли «жертва» оправданной.

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