Недаром практически все существующие секс-тренинги и курсы изучают анальный секс как отдельную тему. Тренинги посвящены тому, как сделать свой первый анальный опыт безболезненным (хотя некоторым девушкам особое удовольствие доставляет именно небольшая боль, как будто напоминающая о дефлорации — и есть специальные техники, позволяющие сохранить ее именно на нужном, приятном уровне). Кроме того, на тренингах рассказывают о том, какие позы, техники и гаджеты могут использоваться для подготовки и в процессе, какие гигиенические нормы следует соблюдать... Пересказывать содержание этих курсов и отнимать хлеб у секс-коучей мы сейчас не будем: это не наша задача. Об удовольствии мужчин тоже не станем рассуждать — это другая тема. Нам сейчас надо понять, ради чего женщине следует соглашаться на анальный секс и будет ли «жертва» оправданной.