Когда секс (сам секс — не считая прелюдии) длится больше двух часов, то можно и устать. Как минимум. Вы уже получили свой законный оргазм, а мужчина продолжает работать, работать и работать... Как его остановить?

Оргазм у мужчины не такой многофакторный, как у женщины. По сути это квинтэссенция возбуждения и хорошей интенсивной стимуляции головки полового члена. То есть все то, что происходит не с членом и не с головкой — антураж и дополнительные приятные эмоции. Хотите ускорить оргазм — воздействуйте на головку. А в причинах затяжного секса давайте разберемся.

Физиологические причины

Изначально проблемы могут возникнуть как у мужчины, так и у женщины, но решать их все равно надо в паре.

Недостаточная чувствительность головки

Эта проблема не случается одномоментно, и если мужчина внимателен к себе, то он обратит внимание на то, что достигать оргазма становится все труднее и труднее, в том числе и при мастурбации. Пониженная чувствительность члена может быть как следствием развивающегося заболевания (например, сахарного диабета, метаболического синдрома), так и психологических проблем — от банальной усталости до депрессии. Такие проблемы не решаются сразу же, мужчине необходимо обратиться к врачу.