Секс до изнеможения: что делать, когда ваш мужчина не может остановиться
Оргазм у мужчины не такой многофакторный, как у женщины. По сути это квинтэссенция возбуждения и хорошей интенсивной стимуляции головки полового члена. То есть все то, что происходит не с членом и не с головкой — антураж и дополнительные приятные эмоции. Хотите ускорить оргазм — воздействуйте на головку. А в причинах затяжного секса давайте разберемся.
Физиологические причины
Изначально проблемы могут возникнуть как у мужчины, так и у женщины, но решать их все равно надо в паре.
Недостаточная чувствительность головки
Эта проблема не случается одномоментно, и если мужчина внимателен к себе, то он обратит внимание на то, что достигать оргазма становится все труднее и труднее, в том числе и при мастурбации. Пониженная чувствительность члена может быть как следствием развивающегося заболевания (например, сахарного диабета, метаболического синдрома), так и психологических проблем — от банальной усталости до депрессии. Такие проблемы не решаются сразу же, мужчине необходимо обратиться к врачу.
Есть мужчины, у которых чувствительность члена сама по себе невысокая, достичь оргазма им сложно всегда. В таком случае рекомендуют использовать специальные возбуждающие кремы и смазки — они стимулируют, но при этом не оказывают пролонгирующего эффекта.
Широкое влагалище
Мужчина долго не может достичь оргазма, потому что не хватает стимуляции головки члена. Головка любит упор и нажим — об этом всегда надо помнить. Естественно, если внутри влагалища глубокая пустота, то достичь оргазма мужчине сложно. В глобальном смысле женщине следует заняться тренировкой интимных мышц — это ей во всех отношениях будет полезно.
Но пока эффект от упражнений не достигнут, можно ситуационно использовать разные хитрости:
- выбирать позы со сдвинутыми ногами: так влагалище будет казаться более узким;
- пользоваться возбуждающим препаратом без пролонгирующего эффекта;
- использовать для достижения мужского оргазма оральные техники.
Сухость влагалища
Недостаток естественной смазки во время секса — существенный фактор влияния. Избыточное трение отвлекает от процесса, доставляет дискомфорт, а это может мешать достижению разрядки. Но эта проблема легко решается с помощью лубрикантов. Даже обычных, без возбуждающих добавок.