Посторонние мысли

«На работе завал», «ремонт надо сделать», «посуда немытая» — все это очень мешает сфокусироваться на ощущениях. Золотое правило хорошего секса: думайте только о близости. Если с тревожащими мыслями расстаться непросто, то попробуйте применить специальную технику «отключение головы». Мы подробно рассказываем о ней на тренинге «Пробуждение женского оргазма». Ее суть: вы выбираете для себя специальную возбуждающую фразу и в течение 21 дня представляете ее, при этом расслабляетесь и не думаете о проблемах и заботах. За 21 день такой практики вы научитесь отключать голову от ненужных и мешающих вам во время секса мыслей.

Непринятие собственного тела

Непринятие собственной внешности негативно отражается на сексуальном желании и на качестве секса. Вам может казаться, что из-за недостатков тела вы не привлекаете партнера сексуально. А это на подсознательном уровне снижает ваш интерес к сексу. Думая о несовершенствах тела, вы не расслабляетесь и тем самым отталкиваете партнера. Он просто не понимает причину вашей зажатости и может решить, что проблема в нем. Нередко мы сами придумываем себе комплексы, связанные с телом. Подумайте, если партнер занимается с вами сексом, значит он вас желает и принимает ваше тело. А все, что вы считаете «дефектами» тела, возможно, лишь ваши собственные выдумки.

Голод