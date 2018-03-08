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Он не подарит вам цветов на 8 Марта, его не представишь родителям. Зато он вас не бросит, не заразит, не допустит случайной беременности и не утратит эрекцию в самый неподходящий момент. Пора уже завести отношения с вибратором.

Выбирать вибратор надо по красоте! Он должен нравиться вам внешне. В этом плане все как с мужчинами: кому-то нравятся брутальные и массивные, кому-то — смешные и милые, кому-то — загадочные и утонченные. Первое впечатление очень важно — и ориентироваться надо на него.

И лишь потом переходите к подбору по параметрам.

Пульсатор или вибратор

Их функциональная и технологическая разница очень подробно описана здесь. Суть же проста, объясняют эксперты Fun Factory, крупнейшего в мире производителя игрушек для взрослых: пульсатор, в отличие от вибратора, способен совершать самые настоящие фрикции вперед-назад, как и живой мужчина. Вибратор же, если приложить его к нужному месту (к эрогенной зоне), создает там вибрации нужного ритма и частоты.

Пульсатор Stronic G от Fun Factory

Во время вынужденного простоя (мужчины нет или он недееспособен) более правдоподобным заменителем будет пульсатор. А если у вас вообще-то с сексом больших проблем нет, но хочется новых ощущений (может, даже легких извращений), то присматривайте вибратор.

Размер

Самый большой вовсе не обязательно самый лучший. Однако надо понимать, что пульсаторы миниатюрными не бывают (пока, во всяком случае): слишком мощный механизм должен размещаться в надлежащем корпусе. Впрочем, большинство вариантов — вполне в рамках нормальной физиологии. Эксперты тренинг-центра «Секс.рф» рекомендуют не хватать сразу все самое большое: а вдруг будет больно? Да и вообще сила вибратора не в размере! Совсем миниатюрные вибраторы-пульки тоже не лучший вариант на роль первого: можете просто не понять, в чем был смысл. Ориентируйтесь на средние параметры — 13-17 см.

Форма

Форма зависит от ваших намерений и фантазий.

Вибратор-зайчик для двойной стумуляции

Если куннилингус не является для вас единственно допустимой формой секса, то ваш первый вибратор не должен быть узким специалистом по стимуляции клитора. В принципе, для клитора годится любой вибратор, так что выбирайте тот, что изначально годен для вагинальной стимуляции.

  • Вибраторы с изгибом на кончике изобретались специально для поисков точки G.
  • Искать оргазм, стимулируя одновременно и клитор, и вагину, помогают вибраторы-кролики — с отростками.
  • А если ваш первый вибратор будет третьим в ваших играх с живым партнером, то изучите вибраторы для пар.

Материал

Металл и пластик

Выглядят брутально и отлично передают вибрацию. Но они в буквальном смысле холодны! Потом, когда вы освоите много разного и станете горячей штучкой, не боящейся экспериментов, можно будет завести металлические гаджеты — для массажа эрогенных зон или для игр в стиле BDSM. Но на роль первого они вряд ли годятся.

Киберкожа

Такие девайсы считаются наиболее реалистичными: на ощупь они напоминают человеческую кожу. Но, во-первых, это самый дорогой материал, а во-вторых, слишком хлопотный в уходе: он отобьет у вас охоту пополнять коллекцию (чем лишит множества потенциальных открытий).

Силикон

Вибраторы из медицинского силикона не вызывают аллергии или раздражения, легко моются и подходят для частых игр. Модели из этого материала часто водонепроницаемые — их легко мыть, а некоторые можно использовать в душе или в ванне.

Управление

Начинать надо с самого простого — с кнопочного. В крайнем случае (особенно для пар), с дистанционным пультом. А высокие технологии типа синхронизации с айфоном или компьютером оставьте для следующего уровня.

Фото: Shutterstock, Fun Factory

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