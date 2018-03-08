Выбирать вибратор надо по красоте! Он должен нравиться вам внешне. В этом плане все как с мужчинами: кому-то нравятся брутальные и массивные, кому-то — смешные и милые, кому-то — загадочные и утонченные. Первое впечатление очень важно — и ориентироваться надо на него.

И лишь потом переходите к подбору по параметрам.

Пульсатор или вибратор

Их функциональная и технологическая разница очень подробно описана здесь. Суть же проста, объясняют эксперты Fun Factory, крупнейшего в мире производителя игрушек для взрослых: пульсатор, в отличие от вибратора, способен совершать самые настоящие фрикции вперед-назад, как и живой мужчина. Вибратор же, если приложить его к нужному месту (к эрогенной зоне), создает там вибрации нужного ритма и частоты.