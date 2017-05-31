Полвека — не так уж и много в масштабах истории. 60-70-е годы прошлого века: гормональная контрацепция изобретена, в Европе — сексуальная революция, в США — хиппи, в СССР — оттепель, переходящая в застой. Либеральные идеи побеждают… Но это означает, что широкая общественность (ладно, не очень широкая) лишь позволяет себе произносить вслух такие медицинские термины, как мастурбация, анальный секс, оральный секс. Говорить об этом уже можно. Практиковать — фу! Гомосексуализм (да чего уж там, онанизм тоже) где-то считается психическим заболеванием, а где-то и вовсе уголовным преступлением…

В 80-90-е годы прошлого века сексуальная революция грянула в России. А в России любая революция — это потрясение для всего мира. Здесь у нас очень быстро и решительно все переходят от теории к практике — и то, что в Европе могло еще годами обсуждаться на уровне допущений и предположений, буквально за пятилетку вошло в повседневный обиход. К началу XXI века цивилизованный мир практически отказался от понятий «извращение», «перверсия», «девиация» в сексе и стал говорить о «диапазоне сексуальной приемлемости в паре».

Причем в последнем словосочетании главное обстоятельство — В ПАРЕ. То есть если вам удалось договориться со своим партнером о любом извращении, то оно уже не извращение. А если речь идет не о партнере (или о партнере, но его мнение по поводу секса вас не интересует), то даже моногамный миссионерский половой контакт превращается в перверсию.