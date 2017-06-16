В двадцать лет я бы, наверное, умерла, если бы мне сказали, что я когда-либо буду отдыхать отдельно от мужа. Даже несмотря на то, что тогда у меня и мужа-то еще никакого не было.

Попугайчики-неразлучники — вот каким я видела идеал любовных отношений. Всегда вместе, всегда рядом, заняты одним делом, держимся за ручки, нам никто не нужен, кроме друг друга.

Просто невозможно было себе представить, чтобы я улетела к морю, а муж остался. Или наоборот... Но в реальной взрослой жизни такая безусловная и буквальная привязанность выглядит ужасно. У моей подруги такой муж. Очень хороший, добрый, любящий и заботливый. Но он — тот самый попугайчик. Ему грустно, когда она уходит из дома и оставляет его одного, поэтому он везде ходит с ней. Мы встречаемся вечером, чтобы попить кофе и поболтать — и подруга приходит с мужем. Пока мы обсуждаем роды, прически, ремонты, свадьбы подруг, новые книжки и всякое детское, муж сидит рядом и изнывает. Страдает. Мы уже почти научились разговаривать, не обращая на него никакого внимания. Но минут через сорок ему становится ужасно скучно, он начинает дергать подругу и уговаривать ее ехать уже домой. И я его понимаю — мне бы тоже было скучно на его месте. Я только не понимаю, зачем он вообще пришел на женскую встречу. И нет, он не ревнивый и не подозревает подругу в том, что она вместо женских посиделок отправится на развратную оргию. Он просто считает, что любящие люди не должны никуда ходить поодиночке.

Связанные одной целью

Любовь, даже официально зарегистрированная, продолжает требовать жертв. Поэтому моей нежной трепетной подруге прошлым летом пришлось сплавляться по горным рекам. Ее мужу очень хотелось в это путешествие, но если бы она осталась дома, то и он бы никуда не поехал. А разве могла она лишить его радости жизни? Поэтому она присоединилась к компании спортивных экстремальщиков — и чуть не умерла там от холода, скуки и отсутствия горячего душа. С гораздо большим удовольствием она бы поехала на море с подругой в то время, когда бы ее муж сплавлялся по рекам и поднимался в горы.

Чтобы иметь возможность (и желание) разговаривать друг с другом, надо получать собственные, отдельные знания и впечатления. Ужасно, когда муж наизусть знает все мои истории! Очень грустно, когда ему нечего рассказать мне вечером. Умение отпускать человека в его собственную жизнь и умение спокойно и полноценно жить в своей — очень важное условие зрелых отношений. То, что мы не всегда вместе, не означает того, что нам неинтересно друг с другом. Это означает лишь то, что помимо друг друга у нас есть еще немало интересов. Обычно как раз на последнем пункте и спотыкаются романтические дети или абьюзеры.

Отдельно от детей

Очень круто, когда у детей и родителей есть масса совместных интересов. Совершенно незабываемо показывать маленькому человеку новое и разделять его восторг. Вопрос в том, что мы не только родители. Мы еще мужчины и женщины, журналисты, бухгалтеры и архитекторы, жены и мужья, друзья и любители в одиночестве почитать книгу на пляже.

Если вы не сто процентов вашего отпуска проводите с ребенком, это не означает, что вы плохой родитель. Это означает, что вы не только родитель. Но и просто взрослый человек со своей жизнью и интересами. Возможно, сначала вас будет немножко мучить совесть (и бабушки, которых возмутит такое равнодушие к собственным детям), зато вам будет чем заняться, когда ваши дети вырастут и у них появится своя собственная, отдельная от вас жизнь.

Более того, я — детолюбивый и даже детоцентричный человек — прямо сейчас планирую заказать поездку в отель, куда не принимают гостей младше восемнадцати лет. Отель, в котором не будет ни одного ребенка! Я планирую поехать туда на два дня с мужем. Валяться на пляже, читать книжки, пить коктейли, заниматься любовью и чувствовать себя взрослыми и свободными. У нас накопилось очень много историй, которые хочется рассказать друг другу, потому что нет ничего круче, чем проводить время вместе — просто потому, что вам обоим этого хочется.

Фото: istockphoto.com, shutterstock.com

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