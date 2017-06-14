То есть нельзя заранее предугадать, как вы поведете себя, узнав об измене. История (в том числе наверняка и ваша личная) переполнена персонажами, которые клялись за измену убить или хотя бы бросить навсегда и без сожалений, пока представляли вот это все чисто теоретически. А как только муж приходил на кухню и сообщал, что встретил другую, падали в ноги, призывали детей в качестве главного аргумента и умоляли остаться, не рушить семью.

Впрочем, история знает и другие сюжеты: любила безумно, жить без любимого не могла, а стоило тому один раз прийти с губной помадой на воротничке — и все, развод и убийство сковородкой.

Так что не зарекайтесь. А пройдите лучше наш тест, чтобы хоть приблизительно представлять, на что вы способны в критических жизненных ситуациях.

Фото: istockphoto.com

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