МакSим вышла из комы, Шура победил рак — эти и другие чудесные исцеления знаменитостей

Но к радости семьи и поклонников МакSим произошло настоящее чудо. После полутора месяцев в коме 38-летняя певица пришла в себя, ее вывели из сна и отключили от ИВЛ. 9 августа 2021 года Марину Максимову перевели из реанимации в обычную палату. Артистка впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Она написала в блоге, что состояние у нее еще слабое, но дышит она уже самостоятельно и пытается заново научиться ходить. МакSим после пробуждения думала, что провела в коме пару дней, а не больше месяца.

Теперь ей предстоит длительная реабилитация и возвращение к дочкам.