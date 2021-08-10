МакSим вышла из комы, Шура победил рак — эти и другие чудесные исцеления знаменитостей
Но к радости семьи и поклонников МакSим произошло настоящее чудо. После полутора месяцев в коме 38-летняя певица пришла в себя, ее вывели из сна и отключили от ИВЛ. 9 августа 2021 года Марину Максимову перевели из реанимации в обычную палату. Артистка впервые за долгое время вышла на связь с поклонниками. Она написала в блоге, что состояние у нее еще слабое, но дышит она уже самостоятельно и пытается заново научиться ходить. МакSим после пробуждения думала, что провела в коме пару дней, а не больше месяца.
Теперь ей предстоит длительная реабилитация и возвращение к дочкам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Эпатажный певец Александр Медведев (Шура) не раз сталкивался с серьезными заболеваниями. В начале 2000-х артист узнал страшный диагноз «рак яичка». Артисту провели экстренную операцию по удалению пораженного органа. После Шура перенес 18 курсов химиотерапии.
Восстановление после победы над болезнью заняло несколько лет. На реабилитацию артист потратил миллион долларов. Благодаря усилиям врачей и старанию собственного организма Александр избавился от неприятных последствий болезни.
В 2018-м Шуре сделали протезирование тазобедренного сустава. После сложной операции артист, который раньше легко скакал по сцене на огромных каблуках, заново учился становиться на ноги.
Но и на этом проблемы со здоровьем у артиста не закончились. Он пережил еще одну операцию — ему удалили грыжу в желудке, которая начала перерождаться в злокачественную опухоль. Диагноз артиста шокировал, ведь у него ничего не болело. Но благодаря вовремя проведенной диагностике удалось избежать страшных последствий.
Сейчас Шура наслаждается жизнью, удивляя фанатов своим экстремальным похудением на 40 кг и цветущим видом.
Экс-«татушка» Юлия Волкова тоже не понаслышке знает, что такое бороться с раком. Несколько лет назад у нее обнаружили опухоль в щитовидной железе. Во время операции хирурги задели голосовой нерв (одно из самых распространенных побочных явлений при этой операции).
Фото: www.instagram.com/official_juliavolkova
Певица лишилась возможности не то чтобы петь, а даже нормально разговаривать. В итоге ей сделали еще несколько операций в Германии и Южной Корее. В результате стараний врачей Юлии удалось вернуть голос и возвратиться на сцену.
Однако в прошлом году стало известно, что рак вернулся. Юлия Волкова стойко борется с болезнью, отмечая, что за день проживаешь несколько лет. Певица и мать двоих детей тем не менее ведет активный образ жизни, и даже недавно она решила испытать свои силы в политике.
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян, как и Шура, выиграл борьбу с раком. В 2015 году ему диагностировали лимфому Ходжкина.
Фото: www.instagram.com/gaydulyan
Лечился артист в Германии. В одном из интервью он признавался, что было страшно. И подобные мысли не приходят в голову до тех пор, пока сам не окажешься в онкоцентре.
Психологическое напряжение ему помогли преодолеть посещение церкви, а также любимая девушка Диана Очилова, прошедшая с ним все тяготы лечения. После победы над болезнью Андрей сделал любимой предложение, они поженились, но брак оказался скоротечным, всего через год после свадьбы актер подал на развод.
Актриса Анна Снаткина услышала страшный диагноз в начале 2000-х — «грыжа позвоночника». Врачи говорили, что даже после операции она вряд ли встанет на ноги.
Фото: www.instagram.com/snatkina_anna
Анна все детство занималась гимнастикой и акробатикой. Но в вузе во время урока физкультуры неудачно упала, а встать на ноги уже не могла. Врачи боялись, что актриса проведет остаток жизни в инвалидном кресле. На вопрос, какие могут быть последствия, медики говорили, что возможен лаже паралич. «У нее были адские боли. Она просто раскачивалась из стороны в сторону», — вспоминала мама Анны Снаткиной.
Начались бесконечные поиски врачей, которые бы смогли поставить ее на ноги. И чудо произошло: в обычной поликлинике нашлась доктор, которая разработала специальные упражнения. Их Снаткина делала по 4 тысячи раз в день. И результатами ее стараний стало то, что она встала на ноги и заново научилась ходить.
Звезда советского кино Ирина Мирошниченко тоже могла на всю жизнь остаться прикованной к инвалидной коляске. В начале 1980-х актриса попала в аварию и повредила позвоночник.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
А вскоре ее, как назло, продуло на съемках. К тому же врач, к которому она обратилась за помощью, неудачно сделал укол. «Огромным шприцом вогнала мне в копчик иголку, — вспоминала Ирина Мирошниченко. — Это была дикая боль. Слезть со стола я уже не смогла».
Обездвиженная актриса провела долгое время в больнице. После друзья увезли ее в Венгрию лечиться на термальных водах. Так Ирина Мирошниченко вновь начала ходить и даже снялась в фильме. К тому же у нее начался роман с венгерским музыкантом, и это окончательно вернуло ее к жизни.
Антон и Виктория Макарские долгое время не могли стать родителями. За 13 лет в браке они перепробовали все, чтобы родить малыша. «Врачи не давали никаких положительных прогнозов», — рассказывала Виктория.
И уже отчаявшись, пара решилась на усыновление ребенка. В это же время супруги стали ходить к мощам святой Матроны, узнав, что она помогает бездетным. И внезапно произошло то, чего уже не ждали — Макарские стали родителями без помощи медиков. Теперь знаменитые родители растят двоих детей — Машу и Ивана.
Звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны исцелился от необычного недуга — сексоголизма.
Фото: www.instagram.com/davidduchovny
Актер до такой степени терял контроль над собой, что готов был вступить в интимную связь с кем угодно. Кстати, мужчины намного чаще женщин страдают этой пикантной болезнью. Недуг настолько измотал Духовны, что в 2008-м он обратился в реабилитационный центр. Врачи несколько недель колдовали над звездным пациентом.
Вскоре он сообщил фанатам, что излечился, и вернулся домой. Но выписавшись из центра, Дэвид узнал, что заразил нехорошей болячкой жену, актрису Теа Леони. С этого момента их отношения дали трещину. В итоге в 2014-м через 17 лет после свадьбы они развелись.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал ELLO, Starface, личный архив героев публикации, АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram