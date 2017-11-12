Спустя год после свадьбы пара решила расстаться.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян разводится с супругой Дианой Очиловой. Пара, чья свадьба состоялась в 2016 году, не смогла сохранить брак, сообщил источник из окружения супругов. Поклонники обратили внимание, что в социальных сетях перестали появляться совместные снимки супругов, а несколько дней назад Диана подогрела появившиеся слухи о разладе. Супруга актера побывала на концерте Ольги Бузовой, а после него поделилась впечатлениями в своем микроблоге: «Ольга, спасибо тебе за космическое шоу. Энергетически зарядила всех своих людей. А если честно, раньше слушала твои песни и понимала, что ты растешь с каждой минутой, но сейчас они – просто мое душевное состояние».

«Они действительно собираются разводиться. Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане – ссорились и мирились, и так по кругу. Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошел своей дорогой. У Андрея постоянные съемки, Диана получает образование и занимается собой», — цитирует «Стархит» инсайдеров.

Напомним, в 2015 году Андрею Гайдуляну был поставлен диагноз «лимфома Ходжкина». В течение полугода актер проходил курс лечения в Германии, где рядом с ним постоянно находилась Диана. Спустя несколько месяцев после окончания лечения пара узаконила свои отношения.