«Очень страшно»: Андрей Гайдулян рассказал об онкологическом заболевании

В 2015 году звезде сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрею Гайдуляну был поставлен диагноз «лимфома Ходжкина». Актер долгое время старался скрывать недуг, однако информация все же просочилась в прессу. Долгое лечение и реабилитация дали свои плоды, поэтому сейчас артист снова в строю. В недавнем интервью Гайдулян откровенно рассказал о непростом периоде своей жизни.

Андрей вспоминает, что часто, проезжая мимо онкологической клиники, думал, каково людям, оказавшимся там, пока сам не оказался в этом же месте: «На полном серьезе могу сказать, что тогда мне в голову пришла мысль, что на том свете собралась неплохая компания из интересных людей, лучшие из нас уже там. Конечно, в такие минуты все вокруг становится настоящим. Ты просто стоишь перед Богом и понимаешь, что вот здесь поступал хорошо, а тут плохо, перестаешь себя обманывать и начинаешь прямо смотреть на все вещи».