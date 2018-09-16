«Очень страшно»: Андрей Гайдулян рассказал об онкологическом заболевании

В 2015 году звезде сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрею Гайдуляну был поставлен диагноз «лимфома Ходжкина». Актер долгое время старался скрывать недуг, однако информация все же просочилась в прессу. Долгое лечение и реабилитация дали свои плоды, поэтому сейчас артист снова в строю. В недавнем интервью Гайдулян откровенно рассказал о непростом периоде своей жизни.
Андрей вспоминает, что часто, проезжая мимо онкологической клиники, думал, каково людям, оказавшимся там, пока сам не оказался в этом же месте: «На полном серьезе могу сказать, что тогда мне в голову пришла мысль, что на том свете собралась неплохая компания из интересных людей, лучшие из нас уже там. Конечно, в такие минуты все вокруг становится настоящим. Ты просто стоишь перед Богом и понимаешь, что вот здесь поступал хорошо, а тут плохо, перестаешь себя обманывать и начинаешь прямо смотреть на все вещи».
Лечение артиста проходило в Германии, куда он отправился со своей возлюбленной Дианой Очиловой. Андрей вспоминает, насколько рак меняет людей. По его признанию, в тот период он сам был далеко не мужественным: «Ежедневные нервные срывы, слезы, чего скрывать. Видел, как в больницах огромные мужики-спецназовцы ломались и плакали как девочки».
Установка «верить — во что бы то ни стало» и посещение церкви помогли Гайдуляну преодолеть психологическое напряжение: «Это, безусловно, спасало, помогало. Наверное, в какой-то момент начал отчаянно верить, просить и молиться об исцелении», — цитирует актера портал Woman’s Day.
После того, как болезнь отступила, актер понял, насколько изменился: «Я стал улучшенным собой. Хотелось бы в это верить. Я начал возвращаться к себе, перестал обманываться. Ты меняешься в корне, понимаешь, чего надо бояться, а чего нет. Все становится в жизни более конкретным, прямым. Ты определяешься в своих целях, намерениях».
В минувшем году Андрей Гайдулян и Диана Очилова расстались спустя семь лет отношений, полтора года из которых прожили в официальном браке. На сегодняшний день актер не готов говорить об этом романе, чтобы не задеть бывшую возлюбленную. Андрей признается, что дело не только в «не сошлись характерами»: «Мы не смогли договориться, у нас были принципиально разные представления о семье, о том, как она должна функционировать. Если вы принципиально по-разному понимаете, что такое хорошо и что такое плохо, причем я допускаю, что у каждого человека представления могут быть свои, это не сможет работать. В какой-то момент мы оба перестали мириться с представлениями друг друга о добре и зле. Каждый из нас старался искать компромисс, но не вышло, и я решил, что, как бы ни было тяжело, надо взять на себя ответственность и уйти».
Тем не менее, сейчас Андрей Гайдулян счастлив в новых отношениях с коллегой по цеху — 25-летней актрисой Александрой Велескевич. Более того, пара узаконила свои отношения в одной из церквей Лас-Вегаса.
Фото: instagram