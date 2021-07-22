Исхудавший Шура напугал фанатов своим видом на пикантных фото с Бледанс

Певец также рассказывал, что нормально питаться ему мешали некачественно сделанные зубные протезы. Из-за них Шура долгое время сидел на пище, которую не надо жевать, а также на детском питании.

В итоге артист меньше чем за год сбросил 40 кг лишнего веса. Но он не на шутку ужаснул поклонников, которые испугались, что у него может развиться анорексия.