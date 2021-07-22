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Исхудавший Шура напугал фанатов своим видом на пикантных фото с Бледанс

Александр Медведев начал худеть больше года назад, когда восстанавливался после лечения. Артисту поставили диагноз «грыжа желудка». Шуре сделали операцию, так как мог развиться рак. Во время лечения диетологи подобрали специальную диету, которая помогла избавиться от лишнего веса.
Исхудавший Шура напугал фанатов своим видом на пикантных фото с Бледанс

Певец также рассказывал, что нормально питаться ему мешали некачественно сделанные зубные протезы. Из-за них Шура долгое время сидел на пище, которую не надо жевать, а также на детском питании.

В итоге артист меньше чем за год сбросил 40 кг лишнего веса. Но он не на шутку ужаснул поклонников, которые испугались, что у него может развиться анорексия.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Счастливый Шура

Фото: www.instagram.com/shuramedvedev

И теперь артист дал очередной повод для переживаний.

В Instagram Александр Медведев опубликовал пикантные и одновременно забавные фото с Эвелиной Бледанс.

«Контент 18+. Ну как вот удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?», — пошутил артист.

Но подписчики всерьез перепугались за здоровье любимого артиста. На снимках он действительно выглядит очень худым. Поклонники посоветовали ему перестать худеть такими темпами и начать правильно питаться. Но некоторые отметили, что лучше быть таким худым, чем носить на себе лишние кило.

Фото и видео: Instagram

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