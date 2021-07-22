Исхудавший Шура напугал фанатов своим видом на пикантных фото с Бледанс
Певец также рассказывал, что нормально питаться ему мешали некачественно сделанные зубные протезы. Из-за них Шура долгое время сидел на пище, которую не надо жевать, а также на детском питании.
В итоге артист меньше чем за год сбросил 40 кг лишнего веса. Но он не на шутку ужаснул поклонников, которые испугались, что у него может развиться анорексия.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/shuramedvedev
И теперь артист дал очередной повод для переживаний.
В Instagram Александр Медведев опубликовал пикантные и одновременно забавные фото с Эвелиной Бледанс.
«Контент 18+. Ну как вот удержаться? Хочется и целовать, и обнимать это прекрасное создание Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?», — пошутил артист.
Но подписчики всерьез перепугались за здоровье любимого артиста. На снимках он действительно выглядит очень худым. Поклонники посоветовали ему перестать худеть такими темпами и начать правильно питаться. Но некоторые отметили, что лучше быть таким худым, чем носить на себе лишние кило.
Фото и видео: Instagram
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