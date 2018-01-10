42-летний Шура решился на серьезную операцию в одном из лучших российских центров травматологии и ортопедии. К счастью, все прошло успешно.

На днях поп-певец Александр Медведев (известный под псевдонимом Шура) приехал в Курган, но не ради очередного выступления — он лег в клинику на операцию по эндопротезированию сустава. Шура сообщил фолловерам своего Instagram, что операция прошла успешно и он невероятно благодарен не только врачам, но и поклонникам за поддержку.

«Дорогие мои, любимые, храни Господь за ваши молитвы и добрые искренние пожелания, благодаря вам и моим докторам я могу быть здоровым и не хромать. Впереди интересный путь реабилитации», — написал Шура в микроблоге.