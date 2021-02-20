Как выглядит и чем занимается теперь супермодель 90-х Синди Кроуфорд
Фото: Globallookpress / face to face
В 90-е всего несколько моделей считались самыми красивыми женщинами планеты и самыми успешными моделями с приставкой «супер». Им завидовали, их обожали, ими восхищались. Одни из них по-прежнему выходят на подиум и снимаются для глянца, другие уже завершили модельную карьеру. Как они выглядят и чем занимаются сейчас? Одна из них, Синди Кроуфорд, по-прежнему выходит в свет, демонстрируя шикарную фигуру, публикует в Instagram свои фото в бикини и снимается в глянце.
Фото: Globallookpress / face to face
Синди публикует свои фото без макияжа и любит демонстрировать, что ухоженная женщина выглядит прекрасно в любом возрасте. Кроуфорд выпускает собственную линию уходовой косметики, позволяющей девушкам оставаться прекрасными всегда, и не поддерживает пластическую хирургию.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Когда-то Синди выпустила видеоуроки с упражнениями, позволяющими привести и поддерживать себя в прекрасной физической форме. Супермодель и сегодня публикует в Instagram ролики и фото, в которых показывает, какими физическими активностями она занимается. Синди занимается с тренером три раза в неделю (кардио, приседания, выпады, упражнениями со свободным весом), минимум двадцать минут в неделю проводит в инфракрасной сауне, стимулирующей выработку коллагена, и делает полезные упражнения не только для тела, но и для лица и шеи:
«Около двадцати лет назад я познакомилась с женщиной, которая регулярно делает упражнения для шеи. Она объяснила мне, что если держать эти мышцы в тонусе, то с возрастом это поможет сохранить нормальный овал лица. Я включила эти упражнения в свою программу тренировок. Там все просто. Лягте на спину, подборок направлен вверх. Теперь немного приподнимите голову и начинайте прижимать подбородок к груди, затем верните голову в первоначальное положение, но не опускайте голову на пол, держите на весу. Я делаю три подхода по 10 повторений, но можно и меньше или больше. Я чередую это упражнение со следующим. Лягте, приподнимите чуть-чуть голову и, не опуская ее на пол, начинайте повороты: вправо — прямо — влево — прямо. И в этом случае три подхода по десять раз».
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Кроуфорд старается питаться правильно, любит различные смузи, готовит полезную еду. Ее философия жизни заключается в том, что не надо себя жестко в чем-то ограничивать, можно позволить себе любые приятные занятия, вещи и продукты, при этом понимая, что действительно идет вам на пользу.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
В последние пару лет супермодель регулярно публикует в Instagram фотографии, на которых демонстрирует, что живет жизнью обычного человека. Синди любит природу, семью, занятия спортом.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Разменяв шестой десяток, Синди Кроуфорд продолжает появляться на обложках журналов. Когда-то считавшая себя дурнушкой и слушавшая шквал критики, супермодель теперь пытается донести до всех других мысль о том, что женщина может выглядеть прекрасно в любом возрасте.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд вот уже больше двадцати лет замужем за Рэнди Гербером, бывшим манекенщиком и теперь владельцем модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Когда-то они были коллегами, приятелями, любовниками, расходились и сходились снова, в итоге решили, что лучше им быть вместе.
«С годовщиной, Рэнди Гербер! 22 года назад мы уехали на Багамы с членами нашей семьи и друзьями, чтобы отметить заключение нашего брака. Я люблю тебя и жизнь, которую мы проживаем вместе. Спасибо, что проводишь эту жизнь со мной — я не могу представить, что проводила бы ее с кем-то другим», — поздравила Синди мужа с годовщиной свадьбы в прошлом мае.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Сейчас у Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера двое взрослых детей — 21-летний Пресли, ставший фотографом, и 19-летняя дочь Кайя, пошедшая по стопам матери.
Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Кайя Гербер буквально вышла на замену своей знаменитой матери и стала успешной моделью. Девушка не скрывала, что ей сложно держать планку Синди, но она счастлива быть продолжательницей карьеры знаменитой супермодели 90-х. Она снимается для обложек журналов, принимает участие в показах крупнейших домов моды. Семейное сходство, в ее случае, играет ей на руку.
Фото: Globallookpress / face to face
Фото: Instagram, eastnews, getty, dpa, globallookpress
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