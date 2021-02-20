Как выглядит и чем занимается теперь супермодель 90-х Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд вот уже больше двадцати лет замужем за Рэнди Гербером, бывшим манекенщиком и теперь владельцем модных ресторанов и ночных клубов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Когда-то они были коллегами, приятелями, любовниками, расходились и сходились снова, в итоге решили, что лучше им быть вместе.

«С годовщиной, Рэнди Гербер! 22 года назад мы уехали на Багамы с членами нашей семьи и друзьями, чтобы отметить заключение нашего брака. Я люблю тебя и жизнь, которую мы проживаем вместе. Спасибо, что проводишь эту жизнь со мной — я не могу представить, что проводила бы ее с кем-то другим», — поздравила Синди мужа с годовщиной свадьбы в прошлом мае.