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Синди Кроуфорд поздравила красотку-дочь с днем рождения и показала ее милое детское фото

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Синди Кроуфорд

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Модель Кайя Гербер отмечает 19-летие.

«С днем рождения, моя не такая уж и маленькая принцесса! Желаю тебе здоровья и счастья, уверенности в себе. Будь лучшей версией себя. Я так горжусь тем, какой женщиной ты становишься», - написала супермодель.

Подписчики отмечают, что Кайя и сейчас, и даже в детстве сильно напоминает свою звездную маму.

Как и мама, Кайя строит успешную карьеру модели. Она снимается для обложек журналов, принимает участие в показах крупнейших домов моды. Семейное сходство, в ее случае, играет ей на руку.

Кроме дочери, у Синди Кроуфорд и ее супруга Рэнди Гербера есть 21-летний сын Пресли.

Фото и видео: Instagram/@cindycrawford/@kaiagerber

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