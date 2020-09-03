Синди Кроуфорд поздравила красотку-дочь с днем рождения и показала ее милое детское фото
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Фото: Instagram Синди Кроуфорд
Модель Кайя Гербер отмечает 19-летие.
«С днем рождения, моя не такая уж и маленькая принцесса! Желаю тебе здоровья и счастья, уверенности в себе. Будь лучшей версией себя. Я так горжусь тем, какой женщиной ты становишься», - написала супермодель.
Подписчики отмечают, что Кайя и сейчас, и даже в детстве сильно напоминает свою звездную маму.
Как и мама, Кайя строит успешную карьеру модели. Она снимается для обложек журналов, принимает участие в показах крупнейших домов моды. Семейное сходство, в ее случае, играет ей на руку.
Кроме дочери, у Синди Кроуфорд и ее супруга Рэнди Гербера есть 21-летний сын Пресли.
Фото и видео: Instagram/@cindycrawford/@kaiagerber
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