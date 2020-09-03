Синди Кроуфорд поздравила красотку-дочь с днем рождения и показала ее милое детское фото

Как и мама, Кайя строит успешную карьеру модели. Она снимается для обложек журналов, принимает участие в показах крупнейших домов моды. Семейное сходство, в ее случае, играет ей на руку.

Кроме дочери, у Синди Кроуфорд и ее супруга Рэнди Гербера есть 21-летний сын Пресли.