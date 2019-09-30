Мини-топы и прозрачные блузки: дочь Cинди Кроуфорд на показе Valentino блистала в откровенных нарядах

Юная дочь супермодели Кроуфорд в нынешнем сезоне задействована во всех топовых показах Недель мод, которые проходили в Нью-Йорке, Милане и Париже.

Накануне Кайя Гербер демонстрировала одежду из коллекций модного дома Valentino. В этот раз модель блистала в откровенных нарядах – мини-топах и прозрачных блузках, под которыми не было белья.