Мини-топы и прозрачные блузки: дочь Cинди Кроуфорд на показе Valentino блистала в откровенных нарядах

В Париже проходит Неделя моды. На подиумах модели разных брендов демонстрируют все мировые модели. Не стала исключением и 18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя. Девушка пошла по стопам матери и начала выступать в показах мод с 14 лет.
Юная дочь супермодели Кроуфорд в нынешнем сезоне задействована во всех топовых показах Недель мод, которые проходили в Нью-Йорке, Милане и Париже.
Накануне Кайя Гербер демонстрировала одежду из коллекций модного дома Valentino. В этот раз модель блистала в откровенных нарядах – мини-топах и прозрачных блузках, под которыми не было белья.
Ранее Кайя не была замечена в столь откровенном виде – девушка избегала демонстраций не только одежды, но и своего обнаженного тела. Кстати, ее мать Синди Кроуфорд как-то признавалась, что сама не раз жалела, что в молодости соглашалась сниматься обнаженной, поэтому старалась уберечь дочь от этого.
Фото: Getty Images
Но разница между дочерью и матерью в том, что Кроуфорд снималась в неглиже, чтобы добиться известности и попасть в число самых востребованных моделей. А Гербер уже росла в знаменитой семье и ей не нужно было идти по пути матери, чтобы ее имя узнали.
Старший брат Кайи – 20-летний Пресли тоже выбрал профессию манекенщика.
Знаменитая мать рассказывает, что старается не вмешиваться в карьеру детей. Но скептики уверены, что Кайя и Пресли вряд ли стали бы известными без влияния родителей.
Фото и видео: Instagram
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