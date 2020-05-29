Синди Кроуфорд показала чувственное фото с мужем в день юбилея их свадьбы

«С годовщиной, Ранде Гербер! 22 года назад мы уехали на Багамы с членами нашей семьи и друзьями, чтобы отметить заключение нашего брака. Я люблю тебя и жизнь, которую мы проживаем вместе. Спасибо, что проводишь эту жизнь со мной — я не могу представить, что проводила бы ее с кем-то другим», — написала она.