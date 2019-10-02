53-летняя Синди Кроуфорд похвасталась стройной фигурой и молодым лицом в сауне

53-летняя Синди Кроуфорд — икона эпохи супермоделей. Даже сейчас она сохранила роскошную фигуру и моложавый вид. Фотографии, которыми она поделилась в блоге, вызвали восхищение подписчиков.

«Ужасно скучала по утренней сауне. Наконец-то дома», — написала она.

Фолловеры отметили, что модель прекрасно выглядит без макияжа.