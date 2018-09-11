Факт налицо: Жасмин, Гагарина, Пугачева и еще 12 звезд, сумевших сильно похудеть

Жасмин
Недавно Жасмин удивила поклонников «новым» лицом — певица опубликовала фото, на котором некоторые фолловеры в Instagram с трудом ее узнали. Жасмин похудела на 20 килограммов и, судя по всему, продолжает стремиться к совершенству.
Татьяна Устинова
Татьяне Устиновой удалось похудеть на 100 (!) килограммов, после чего многие перестали узнавать в этой худощавой женщине популярную писательницу, известную «доброй» фигурой. В чем секрет? Достичь результата за довольно короткие сроки Устиновой помогла железная сила воли. «Мама ничего не ест. Мне кажется, она может голодать на протяжении нескольких дней. И это притом что она очень вкусно готовит. У мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата», — рассказал ее старший сын Тимофей в передаче «Привет, Андрей!». Сейчас Татьяна, ранее жаловавшаяся на проблемы со здоровьем, чувствует себя прекрасно и время от времени возвращается к диетам, чтобы поддерживать достигнутый результат.
Екатерина Скулкина
В прошлом году похудевшая на 20 килограммов Екатерина Скулкина похвасталась фигурой в бикини. Поклонники звезды Comedy Woman посчитали, что изменилась она, конечно, не кардинально, но из толстушки с круглым лицом превратилась в женщину с формами и выразительными чертами лица.
Надежда Ангарская
Еще одна звезда Comedy Woman, Надежда Ангарская, похудела за полгода на 35 килограммов и из «якутского богатыря», как она сама себя назвала, превратилась в симпатичную женщину. По словам артистки, когда она встала на весы, она не поверила своим глазам и решила начать работать над собой.
Анна Михалкова
Похудевшую Анну Михалкову тоже перестали узнавать поклонники. Актриса распрощалась с лишними килограммами и стала выглядеть значительно моложе своего возраста. «Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…» — написала Анна в Instagram и свое слово сдержала. Однако нашлись и те, кому худоба Михалковой не очень понравилась: «Вы так похудели, узнаю с трудом, даже не знаю почему, но чуть-чуть пухленькая вы были очаровательны.», «Простите, но худоба.. Это не ваше!!! Скучаю по милой, приятной полноты Аннушке», «Худенькой вы очень внешне похожи на Надю. Но... Это не Вы».
Екатерина Варнава
Главный секс-символ Comedy Woman Екатерина Варнава стала регулярно отвечать на вопросы о пластике, когда сильно похудела. Ярко выраженные скулы и более выразительные черты лица появились у артистки после того, как она сбросила 20 килограммов. «Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда все поймете», — заявила Варнава в интервью «Собеседнику».
Полина Гагарина
Полина Гагарина давно превратилась из пышки в худышку, а в последнее время начала буквально таять на глазах. Некоторые поклонники певицы обеспокоены такой потерей веса и просят ее остановиться на достигнутом результате или даже немного поправиться.
Пелагея
Пелагею часто подозревают в пластических операциях. Сама певица предлагает всем особенно подозрительным не пытаться выяснять подробности того, чего нет, и уверяет, что просто похудела благодаря правильному питанию. А также шутит, что если бы и решила меняться с помощью пластического хирурга, то сделала бы себя покрасивее.
Анастасия Каменских
Экс-участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских раньше демонстрировала на сцене и в клипах пышные формы, а потом решила полностью измениться. Певица начала сольную карьеру, занялась спортом, села на диету и стала придерживаться строгого распорядка дня. Результат — налицо.
Ирина Пегова
Ирина Пегова — девушка от природы крупная, но благодаря правильному питанию и тренировкам смогла похудеть. Сбросив несколько килограммов и постройнев, актриса стала выглядеть свежее и моложе.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна.
Алла Пугачева
Алла Борисовна не только сбросила 20 килограммов, но и как будто сбросила еще и 20 лет. Певица снова стала выходить в свет, появляться на телевидении и демонстрировать не только стройную фигуру, но и «новое» лицо.
Светлана Пермякова
Светлане Пермяковой удалось превратиться из полненькой медсестры Любы из популярного сериала «Интерны» в стройную эффектную женщину. Изначально актриса решила худеть ради того, чтобы наконец стать мамой: «Как мне мама с папой говорили: зажиревшая свинья не приносит приплода. Для того чтобы забеременеть, мне надо было скинуть 16 килограммов — и я их сбросила».
Роза Сябитова
Знаменитая телесваха Роза Сябитова не скрывает, что сделала несколько пластических операций. Однако преобразиться и измениться ей помогла не только пластика. Сябитова называет свое похудение результатом упорного труда — ради красоты ведущая села на бессолевую диету и начала регулярно заниматься фитнесом.
Ольга Картункова
Ольга Картункова буквально превратилась в другого человека после того, как похудела на 54 килограмма. Звезда КВН и капитан легендарной команды «Городъ Пятигорскъ» рассказала, что сбросить вес ей пришлось из-за травмы ноги, а также потому, что она поспорила с друзьями.
Фото: globallookpress, eastnews, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru