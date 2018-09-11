Факт налицо: Жасмин, Гагарина, Пугачева и еще 12 звезд, сумевших сильно похудеть

Похудевшую Анну Михалкову тоже перестали узнавать поклонники. Актриса распрощалась с лишними килограммами и стала выглядеть значительно моложе своего возраста. «Ну что, в Новый год с новыми планами. Обещаю стать лучше, обещаю не ругаться на детей, быть хорошей мамой, традиционно обещаю себе похудеть, обещаю не лениться, много танцевать и пить шампанское. Ну как-то так…» — написала Анна в Instagram и свое слово сдержала. Однако нашлись и те, кому худоба Михалковой не очень понравилась: «Вы так похудели, узнаю с трудом, даже не знаю почему, но чуть-чуть пухленькая вы были очаровательны.», «Простите, но худоба.. Это не ваше!!! Скучаю по милой, приятной полноты Аннушке», «Худенькой вы очень внешне похожи на Надю. Но... Это не Вы».

Екатерина Варнава