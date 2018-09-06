Экстремально похудевшая Жасмин удивила поклонников «новым» лицом

В этот четверг, 6 сентября, на территории живописного курорта «Имеретинский» в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2018» в Сочи с размахом прошла «Дискотека МУЗ-ТВ». На сцене под открытым небом выступали Алсу, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, A'Studio, Алексей Воробьев, Александр Ревва и многие другие. Ведущими концерта стали Андрей Разыграев и Лера Кудрявцева, которая впервые после рождения дочки вышла в свет на «Новой Волны-2018».
Всеобщее внимание привлекла певица Жасмин. Артистка собирала комплименты: в последнее время она буквально тает на глазах.
«Жасмин ужаснула болезненной худобой», «Исхудавшая певица Жасмин изменилась до неузнаваемости», «На новых снимках певица Жасмин выглядит экстремально похудевшей», — обсуждают российские СМИ. Правда, слишком худой певица выглядит только на фото в Instagram.
Телеверсию «Дискотеки МУЗ-ТВ» на «Новой волне» смотрите в эфире 8 сентября в 18:00.
Фото и видео: архивы пресс-служб, instagram