Корпулентные героини 41-летней звезды Comedy Woman Екатерины Скулкиной давно полюбились зрителям. Однако в последнее время поклонники заметили: актриса заметно похудела. Примерно за 1,5 года Катя избавилась от 20 лишних килограммов, и на днях, наконец, продемонстрировала результат.

Публикация от Ekaterina SKULKINA (@eskulkina)Июн 18 2017 в 3:59 PDT

Тело актрисы выглядит более подтянутым, однако все еще позволяет ей не выходить за рамки своего амплуа. «Богатая фактура в правильном оформлении!», «И фигура, и купальник хороши», «Женщина в теле всегда прекрасна», — восхищены подписчики.

Для того, чтобы достичь этого результата, звезде не пришлось прибегать к экстремальным мерам. «Я не делала операций на желудке, не пользовалась "гранатовыми эмульсиями", не сидела ни на каких диетах, не ходила кодироваться, не занималась всевозможной приблудой и проч. То и ценно для меня лично, что того результата, который я имею, добилась исключительно этим самостоятельным путем: правильная мотивация, правильное питание, спорт (прилично спорта), массаж и обертывания! Больше ничего», — сообщила она рецепт успеха.

Публикация от Ekaterina SKULKINA (@eskulkina)Июн 14 2017 в 12:59 PDT

Под «правильным» Скулкина имеет в виду дробное раздельное питание, уточняют СМИ.

Несколько лет назад Екатерина выглядела так:

Фото: instagram.com, starface.ru