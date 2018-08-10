logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Похудела и похорошела»: пользователи Сети восхищаются фигурой Анны Михалковой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса поделилась с подписчиками новым селфи.

Актриса Анна Михалкова невероятно обаятельна и талантлива. Несмотря на то, что ее параметры нельзя было назвать модельными, образы, воплощенные актрисой в кино, надолго запоминаются зрителям. Поклонники старшей дочери Никиты Михалкова обратили внимание, что в последнее время она сильно похудела. Например, на новом фото, опубликованном в Instagram Анны, в глаза бросаются острые плечи и четко очерченные ключицы.

«На Надежду стала похожа очень», «Здесь очень похожа с сестрой Надей)», «Это Надя или Аня?», «Анечка какая вы молодец 💃💐 просто девчушка стала💣 огонь просто», «Такая худенькая», «Мне очень нравится «новое тело»))))», «Аня, что бы вы не написали под фото…все думают только об одном-как она похудела и похорошела...», «Как вы здорово похудели», «Очень похудела. Килограммов на 20, ей идет и стала с сестрой просто очень похожа», «Как????? Вы же толстушка были всегда😄обалдеть🤤🤤какая вы молодец... я реально вас не узнала...🤗», «Вы просто класс, как похудели, я даже не узнала, ну вы даете», — восхитились подписчики.

Однако нашлись и те, кому худоба Анны не очень понравилась: «Вы так похудели, узнаю с трудом..., даже не знаю почему, но чуть-чуть пухленькая вы были очаровательны. 🌹», «Простите, но худоба.. Это не ваше!!! Скучаю по милой, приятной полноты Аннушке», «Худенькой вы очень внешне похожи на Надю. Но... Это не Вы:((((», «Люблю Ваше творчество. Но боюсь, если бы сейчас надо было снять Вас в Цирюльнике или Кококо, то вряд ли бы теперешний вид вязался бы с теми образами. Мне жаль, как будто той Ани не стало. Немного анорексично», «Что случилось с Анной Михалковой? Была роскошная женщина и вдруг превращается в «щепку». Анна, остановитесь!!!!!», «Стала как все доходяги на одно лицо. Индивидуальность ушла», «По-моему кому-то срочно нужно остановиться. Излишняя худоба отвратительна!», «Красивая Анюта, но я скучаю за прежней. Теперь вы как все», «Теряете индивидуальность».

А вам нравится, как выглядит Анна Михалкова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Видео: Kinopoisk

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Подлая и жадная»: подруга Елены Степаненко подробно рассказала об ее отношениях с мужем
3 варианта летнего маникюра для настоящих леди
Прощальное письмо Баскова Лопыревой взволновало поклонников пары
Осиные талии и интригующие декольте: Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман выглядели сестрами на светском мероприятии
Алла Пугачева с мужем и детьми оформляет вид на жительство в Европе
«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна