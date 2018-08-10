«Похудела и похорошела»: пользователи Сети восхищаются фигурой Анны Михалковой

«На Надежду стала похожа очень», «Здесь очень похожа с сестрой Надей)», «Это Надя или Аня?», «Анечка какая вы молодец 💃💐 просто девчушка стала💣 огонь просто», «Такая худенькая», «Мне очень нравится «новое тело»))))», «Аня, что бы вы не написали под фото…все думают только об одном-как она похудела и похорошела...», «Как вы здорово похудели», «Очень похудела. Килограммов на 20, ей идет и стала с сестрой просто очень похожа», «Как????? Вы же толстушка были всегда😄обалдеть🤤🤤какая вы молодец... я реально вас не узнала...🤗», «Вы просто класс, как похудели, я даже не узнала, ну вы даете», — восхитились подписчики.

Однако нашлись и те, кому худоба Анны не очень понравилась: «Вы так похудели, узнаю с трудом..., даже не знаю почему, но чуть-чуть пухленькая вы были очаровательны. 🌹», «Простите, но худоба.. Это не ваше!!! Скучаю по милой, приятной полноты Аннушке», «Худенькой вы очень внешне похожи на Надю. Но... Это не Вы:((((», «Люблю Ваше творчество. Но боюсь, если бы сейчас надо было снять Вас в Цирюльнике или Кококо, то вряд ли бы теперешний вид вязался бы с теми образами. Мне жаль, как будто той Ани не стало. Немного анорексично», «Что случилось с Анной Михалковой? Была роскошная женщина и вдруг превращается в «щепку». Анна, остановитесь!!!!!», «Стала как все доходяги на одно лицо. Индивидуальность ушла», «По-моему кому-то срочно нужно остановиться. Излишняя худоба отвратительна!», «Красивая Анюта, но я скучаю за прежней. Теперь вы как все», «Теряете индивидуальность».