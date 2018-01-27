Дети писательницы Татьяны Устиновой гордятся мамой.

Популярная писательница Татьяна Устинова, детективы которой расходятся огромными тиражами, знакома широкой публике не только своими произведениями, но и «доброй» фигурой. Однако за последние несколько лет женщина похудела почти на 100 килограммов.

Однажды Татьяна поставила себе цель избавиться от лишнего веса. Он просто начал мешать полноценной жизни: у женщины отекали ноги, появились проблемы с сердцем, испортилось самочувствие. Рисковать своим здоровьем и огорчать детей она не хотела, поэтому выбрала несколько строгих диет и стала их испытывать. Достичь результата за довольно короткие сроки Устиновой помогла железная сила воли.

Татьяна Устинова (кадр из передачи)

«Мама ничего не ест. Мне кажется, она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при том, что она очень вкусно готовит. У мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата», — рассказал ее старший сын Тимофей в передаче «Привет, Андрей!».

Татьяна Устинова до и после (кадры из передачи)

Сейчас Татьяна чувствует себя прекрасно. Время от времени она возвращается к диетам, чтобы поддерживать достигнутый результат.

Фото: globallookpress