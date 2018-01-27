Похудевшая на 100 килограммов Татьяна Устинова раскрыла свой секрет
Популярная писательница Татьяна Устинова, детективы которой расходятся огромными тиражами, знакома широкой публике не только своими произведениями, но и «доброй» фигурой. Однако за последние несколько лет женщина похудела почти на 100 килограммов.
Однажды Татьяна поставила себе цель избавиться от лишнего веса. Он просто начал мешать полноценной жизни: у женщины отекали ноги, появились проблемы с сердцем, испортилось самочувствие. Рисковать своим здоровьем и огорчать детей она не хотела, поэтому выбрала несколько строгих диет и стала их испытывать. Достичь результата за довольно короткие сроки Устиновой помогла железная сила воли.
«Мама ничего не ест. Мне кажется, она может голодать на протяжении нескольких дней. И это при том, что она очень вкусно готовит. У мамы железная сила воли. Если она сказала, что похудеет, то будет потеть в спортзале и голодать, но добьется результата», — рассказал ее старший сын Тимофей в передаче «Привет, Андрей!».
Сейчас Татьяна чувствует себя прекрасно. Время от времени она возвращается к диетам, чтобы поддерживать достигнутый результат.
Фото: globallookpress