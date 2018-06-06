Екатерина Варнава рассказала о похудении на 20 килограммов

О внешности Екатерины Варнавы ходит множество противоречивых слухов. Актрисе приписывают всевозможные пластические операции, а некоторые фолловеры уверены, что Варнава едва ли не борется с анорексией.
В недавнем интервью для портала «Собеседник» Екатерина откровенно рассказала о том, как похудела на 20 килограммов: «Хочешь похудеть – надо воспользоваться словами Фаины Раневской: «Ешь голой перед зеркалом!». Я в какой-то момент отказалась принимать себя такой, какая была. Посмотрела со стороны, на фотографии и свое изображение в телевизоре и сильно себе не понравилась».
Варнава отмечает, что имея высокий рост, а ее рост 1,75 м, и спортивное телосложение, можно не заметить лишние килограммы — они равномерно распределяются по всему телу. Тем не менее, актриса признается, что мучилась от отеков и постоянных прыщей, как следствия неправильного питания: «Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда всё поймете».
Екатерина не скрывает, каких принципов питания сейчас придерживается. Актриса — практически вегетарианка, она не ест мясо, но позволяет себе сыр, яйца, творог: «Организм уже привык к моему питанию. Но, как у любой нормальной девушки, у меня случаются срывы. Могу съесть сразу двухлитровую банку домашних малосольных огурцов или ведерко мороженого – с этим бороться не могу пока что, не хватает силы воли. Но один раз в месяц можно себе позволить».
Занятия спортом, по мнению звезды «Comedy Woman», также важны в достижении идеального тела. Например, на гастролях в Америке Екатерина и ее коллеги по шоу ежедневно занимались в спортзале. «Из-за постоянных перелетов снижается иммунитет, пропадает тонус в организме, а нужно быть в хорошей физической форме. Когда нет спорта, я чувствую себя намного хуже», —откровенничает актриса.
Фото: instagram