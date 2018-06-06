Екатерина Варнава рассказала о похудении на 20 килограммов

Варнава отмечает, что имея высокий рост, а ее рост 1,75 м, и спортивное телосложение, можно не заметить лишние килограммы — они равномерно распределяются по всему телу. Тем не менее, актриса признается, что мучилась от отеков и постоянных прыщей, как следствия неправильного питания: «Сейчас обвиняют в том, что я сделала множество пластических операций. Но я ничего не делала. Посмотрите, как изменится ваше лицо, когда вы сбросите вес, и тогда всё поймете».

Екатерина не скрывает, каких принципов питания сейчас придерживается. Актриса — практически вегетарианка, она не ест мясо, но позволяет себе сыр, яйца, творог: «Организм уже привык к моему питанию. Но, как у любой нормальной девушки, у меня случаются срывы. Могу съесть сразу двухлитровую банку домашних малосольных огурцов или ведерко мороженого – с этим бороться не могу пока что, не хватает силы воли. Но один раз в месяц можно себе позволить».