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Заворотнюк, Пугачева, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
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Некоторые звезды до последнего скрывают свое интересное положение от коллег, журналистов и поклонников, а другие и вовсе рассказывают широкой публике о пополнении в семействе только спустя время после появления детей на свет. Эти скрытные знаменитости удивили многих новостями о том, что у них родились малыши, так как предпочитали все держать в строжайшей тайне.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото: Starface

В марте Анастасия Заворотнюк удивила всех неожиданной новостью — актриса заявила, что у нее и ее супруга Петра Чернышева родилась дочь Мила... еще четыре месяца назад! При этом с округлившимся животом Анастасию никто не видел, не было ни намека на слухи о ее интересном положении. «Меня очень поддерживали, говорили, что все будет хорошо и не стоит волноваться. Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо», — рассказала Заворотнюк в интервью главному редактору журнала Hello! Светлане Бондарчук.

Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Фото: Instagram

В конце марта российские СМИ сообщили, что 35-летняя певица Саша Савельева впервые стала мамой. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, появилась информация о том, что участница группы «Фабрика» родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. До сих пор Саша и ее супруг, актер Кирилл Сафонов не комментируют сообщения о пополнении в семействе и просят окружающих оставить их в покое.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram

Не спешили делиться своим счастьем с окружающими и Алла Пугачева с Максимом Галкиным. И хотя рождение их детей Лизы и Гарри уже дела давно минувших дней, новость о появлении малышей на свет до сих является одной из самых громких сенсаций российского шоу-бизнеса. В 2013 году суррогатная мать родила звездной паре двойню. Новость о появлении малышей на свет подтвердила старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте, а потом наконец и сами супруги перестали скрывать детей.

Дмитрий и Елена Маликовы

Фото: Starface

Дмитрий и Елена Маликовы тоже умеют удивлять. В январе прошлого года, накануне своего 48-летия певец официально подтвердил в Instagram, что у него родился сын, которого в строжайшей секретности выносила и родила суррогатная мать. Малыша счастливые родители назвали Марком.

София Каштанова

Фото: Instagram

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова 2 месяца скрывала рождение первенца. В конце марта 31-летняя актриса призналась, что уже несколько недель назад стала мамой. «А вот что нового у меня) Многие из вас уже разглядели, хоть я и комуфлировалась) уже почти два месяца как я стала мамой) и нет ничего на земле прекрасней) теперь смогу быть с вами более общительной», — так подписала София снимок в Instagram, сделанный во время беременности. Имя отца ребенка Каштанова скрывает и слухи о романе с режиссером Ильей Куликовым не комментирует.

Юлия Савичева

Фото: Eastnews

Юлия Савичева родила дочь Анну в июле 2017 году, о чем только спустя месяц сообщил всем ее продюсер Максим Фадеев. Свою скрытность певица объяснила тем, что очень переживала после первой неудачной беременности и хотела, чтобы в ее личную жизнь в такой важный для нее период никто не лез.

«Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что всё само собой произойдет и ничего страшного не случится. Врач мне сразу дала понять, что если мы хотим по-настоящему детей, то должны чем-то пожертвовать. Я поняла, что ничего не получится, если не уйду в сторону от работы и не займусь своим здоровьем. Я просто позвонила Максу и попросила, чтобы он меня отпустил на год. Я просто оборвала связи со всем музыкальным миром, миром шоу-бизнеса и не пожалела ни секунды», — рассказала Юлия Савичева в интервью YouTube-шоу «Душевный разговор».

Пелагея и Иван Телегин

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Пелагея всегда казалась девушкой очень открытой. Оказалось, когда дело доходит до очень личного, откровенничать певица совсем не готова. Пелагея скрывала от поклонников и роман с хоккеистом Иваном Телегиным, и свадьбу, и рождение дочери Таисии. Проговорился сам Иван, когда после одного из матчей журналисты поздравили его с рождением дочери, а он взял и все наконец рассказал.

Ольга Куриленко и Макс Бениц

Фото: Eastnews

Сын Ольги Куриленко и Макса Беница Александр Марк Горацио появился на свет в октябре 2015 года, но актриса так тщательно скрывает все подробности своей личной жизни, что о рождении ее первенца пресса узнала лишь через месяц после собыия. Первым фото малыша Ольга и вовсе поделилась спустя почти год после его рождения.

Сергей Лазарев

Фото: Instagram

Сергей Лазарев целых два года скрывал от широой общественности, что в 2014 году у него родился сын Никита. Имя суррогатной матери певец не называет. Впервые показал мальчика поклонникам Лазарев только в конце 2017 года. «Спасибо всем, кто в этот год был со мной! И, конечно, спасибо моей семье и моему любимому сыну Никите. Настало время мне его вам показать) так как он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!! Желаю всем добра, мира, здоровья, пусть в ваших семьях все будет благополучно! Я вас люблю! С Новым годом!» — написал Сергей в своем Instagram 31 декабря.

Сергей Светлаков

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Телеведущий, актер и шоумен Сергей Светлаков обычно тщательно скрывает свою семейную жизнь и редко делится с поклонниками снимками с женой и детьми. Прошлой осенью артист решил поделиться новостью, которой, оказывается, на тот момент было уже почти полтора года — в июле 2017-го супруга Антонина Чеботарева родила ему второго сына и его третьего ребенка. Малыша назвали Максимом.

Ингеборга Дапкунайте и Дмитрий Ямпольский

Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian /Starface

В прошлом году, в преддверии 55-летнего юбилея Ингеборги Дапкунайте Первый канал показал посвященный ей документальный фильм. Самым неожиданным для поклонников актрисы стало появление в конце фильма ее сына Алекса — очаровательного малыша с ангельскими кудряшками. Стоит отметить, что ранее Ингеборга не показывала мальчика. СМИ сообщали, что актриса прибегала к услугам суррогатной матери, однако в фильме она развеяла слухи: «Все, что пишут обо мне — неправда!».

Виктория Исакова и Юрий Мороз

Фото: Starface

В 2018 году Виктория Исакова в одном из интервью призналась, что воспитывает двухлетнюю дочь. Слухи о пополнении в семействе появились еще в 2016-м, но актриса и ее супруг, режиссер Юрий Мороз их не комментировала и ребенка старались скрывать от широкой общественности.

Евгений Миронов

Фото: Starface

Мужчина-загадка Евгений Миронов долгие годы скрывает ото всех личную жизнь, о которой в результате постоянно появляются все новые слухи. К примеру, Миронову приписывали роман с его давней коллегой Чулпан Хаматовой, а однажды в СМИ и вовсе появились сообщения о браке артиста с актером Сергеем Астаховым, заключенном в Германии. В начале 2019 года в СМИ появились новости о том, что у Евгения Миронова есть наследник, которого он скрывал пару лет.

Сергей Безруков

Сергей Безруков — милейший человек, называющий поклонников своими любимыми и дорогими. Но горе тому, кто будет пытаться перейти невидимую черту, за которой актер ревностно оберегает от посторонних все самое дорогое. Будет жесткий отпор, а то и судебное разбирательство. О важных событиях, происходящих в его личной жизни, Сергей Безруков предпочитает не рассказывать, а если и выдавать информацию, то порционно и только тогда, когда скрыть все уже невозможно. К примеру, только артист подтвердил слухи о том, что у него есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой, только спустя несколько лет после их появления на свет. Долгое время актер скрывал и роман с режиссером Анной Матисон, с которой сейчас живет в браке.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, getty, starface

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