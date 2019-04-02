Заворотнюк, Пугачева, Савельева и другие звезды, скрывавшие рождение своих детей

Юлия Савичева родила дочь Анну в июле 2017 году, о чем только спустя месяц сообщил всем ее продюсер Максим Фадеев. Свою скрытность певица объяснила тем, что очень переживала после первой неудачной беременности и хотела, чтобы в ее личную жизнь в такой важный для нее период никто не лез.

«Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что всё само собой произойдет и ничего страшного не случится. Врач мне сразу дала понять, что если мы хотим по-настоящему детей, то должны чем-то пожертвовать. Я поняла, что ничего не получится, если не уйду в сторону от работы и не займусь своим здоровьем. Я просто позвонила Максу и попросила, чтобы он меня отпустил на год. Я просто оборвала связи со всем музыкальным миром, миром шоу-бизнеса и не пожалела ни секунды», — рассказала Юлия Савичева в интервью YouTube-шоу «Душевный разговор».

Пелагея и Иван Телегин