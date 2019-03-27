СМИ: 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой

Еще недавно издания сообщали, что 35-летняя Александра Савельева улетела в Израиль рожать долгожданного первенца от мужа Кирилла Сафронова. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, сегодня СМИ рассказали, что певица родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве.

Мальчик весит около двух килограммов, поэтому пока что он находится в отделении реанимации под присмотром врачей, передают источники сайта kp.ru. Несмотря на то, что официальных комментариев от Савельевой или ее близких не поступало, в Сети уже начали поздравлять новоиспеченную маму с рождением первенца. Многие поклонники отметили, что маленький вес – не критичное состояние для малыша, поэтому беспокоиться о здоровье новорожденного пока что ни к чему.