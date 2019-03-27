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СМИ: 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой

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я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева и Кирилл Сафронов

Фото: Instagram
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По сведениям инсайдеров, певица родила сына в Москве.

Еще недавно издания сообщали, что 35-летняя Александра Савельева улетела в Израиль рожать долгожданного первенца от мужа Кирилла Сафронова. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, сегодня СМИ рассказали, что певица родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве.

Мальчик весит около двух килограммов, поэтому пока что он находится в отделении реанимации под присмотром врачей, передают источники сайта kp.ru. Несмотря на то, что официальных комментариев от Савельевой или ее близких не поступало, в Сети уже начали поздравлять новоиспеченную маму с рождением первенца. Многие поклонники отметили, что маленький вес – не критичное состояние для малыша, поэтому беспокоиться о здоровье новорожденного пока что ни к чему.

«Здоровья малышу и маме», «Дай Бог здоровья вашему ребенку!», «Ничего страшного, 2 кг – это еще нормально!», «Все будет хорошо! Удачи и счастья!», «Поздравляю вас с рождением малыша. Здоровья вашему новорожденному и всей вашей семье», – пишут взволнованные подписчики в Instagram.

Напомним, еще недавно Александра Савельева публиковала в своем микроблоге фотографию с друзьями из Солнечной Италии, куда отправилась после того, как в интернете заговорили о ее поездке в Израиль из-за желания родить там своего первенца. Тель-Авив славится своими врачами в области гинекологии, что и могло на тот момент стать одним из факторов поездки в Израиль.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram

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