СМИ: 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой

Еще недавно издания сообщали, что 35-летняя Александра Савельева улетела в Израиль рожать долгожданного первенца от мужа Кирилла Сафронова. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, сегодня СМИ рассказали, что певица родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве.
Мальчик весит около двух килограммов, поэтому пока что он находится в отделении реанимации под присмотром врачей, передают источники сайта kp.ru. Несмотря на то, что официальных комментариев от Савельевой или ее близких не поступало, в Сети уже начали поздравлять новоиспеченную маму с рождением первенца. Многие поклонники отметили, что маленький вес – не критичное состояние для малыша, поэтому беспокоиться о здоровье новорожденного пока что ни к чему.
«Здоровья малышу и маме», «Дай Бог здоровья вашему ребенку!», «Ничего страшного, 2 кг – это еще нормально!», «Все будет хорошо! Удачи и счастья!», «Поздравляю вас с рождением малыша. Здоровья вашему новорожденному и всей вашей семье», – пишут взволнованные подписчики в Instagram.
Напомним, еще недавно Александра Савельева публиковала в своем микроблоге фотографию с друзьями из Солнечной Италии, куда отправилась после того, как в интернете заговорили о ее поездке в Израиль из-за желания родить там своего первенца. Тель-Авив славится своими врачами в области гинекологии, что и могло на тот момент стать одним из факторов поездки в Израиль.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
Видео: Instagram