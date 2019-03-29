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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова 2 месяца скрывала рождение первенца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Каштанова во время беременности

Фото: Instagram
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31-летняя актриса призналась, что уже несколько недель назад стала мамой.

Некоторым знаменитостям даже в эпоху Интернета удается скрывать важные семейные события от поклонников и всех любопытствующих. Так вышло и у актрисы Софии Каштановой — девушка впервые стала мамой еще два месяца назад, но рассказала об этом лишь сейчас в своем микроблоге.

«А вот что нового у меня) Многие из вас уже разглядели, хоть я и комуфлировалась) уже почти два месяца как я стала мамой) и нет ничего на земле прекрасней) теперь смогу быть с вами более общительной», — так подписала София снимок, сделанный во время беременности (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Судя по всему, рожала звезда за границей, поскольку незадолго до радостного события улетела в Мексику. Имя отца малыша неизвестно, как и другие подробности личной жизни актрисы. Напомним, в 2009 году у Софии был роман с коллегой Артемом Семакиным (по слухам, ради Каштановой молодой человек даже ушел от тогдашней супруги Марии Машковой). Другие отношения роковой шатенки так и остались за завесой тайны.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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