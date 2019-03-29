Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова 2 месяца скрывала рождение первенца

Некоторым знаменитостям даже в эпоху Интернета удается скрывать важные семейные события от поклонников и всех любопытствующих. Так вышло и у актрисы Софии Каштановой — девушка впервые стала мамой еще два месяца назад, но рассказала об этом лишь сейчас в своем микроблоге.

«А вот что нового у меня) Многие из вас уже разглядели, хоть я и комуфлировалась) уже почти два месяца как я стала мамой) и нет ничего на земле прекрасней) теперь смогу быть с вами более общительной», — так подписала София снимок, сделанный во время беременности (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).