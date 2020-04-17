Долгожданное материнство: вымоленные дети Исаковой, Подольской, Кудрявцевой и других звезд

Актриса Виктория Исакова и ее супруг — режиссер Юрий Мороз пережили трагедию. В возрасте трех месяцев умерла их первая общая дочь. После постигшего их горя супруги не рассказывают о личной жизни. О том, что у них растет дочь Варя они признались общественности недавно. «Мы потеряли ребенка. Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины, которая никаким образом не решается, точнее, люди просто не узнают, что у них за проблема, почему они потеряли ребенка. До людей не доходит информация, потому что они теряют ребенка еще до того как понимают, что с ним произошло… Я стала пытаться, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, это стена, которую пробить невозможно. Мы решили эту проблему за границей. <...> Я очень надеюсь, что являюсь хорошей мамой. Я все для этого делаю. Почему я скрывала... Это все мои страхи. К тому же мне не хотелось где-то публиковать ее фотографии, это ее личное пространство. Она пока в силу возраста не может мне запретить делать это. Она имеет право сама принять решение о публичности... Возможно, сказался первый печальный опыт. Боялась еще сглазить. Эта зона и эти эмоции только наши. Все друзья знали, но были очень тактичны», — рассказала Виктория в шоу «А поговорить?».

Наталья Подольская