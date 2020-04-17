Долгожданное материнство: вымоленные дети Исаковой, Подольской, Кудрявцевой и других звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Виктория Исакова
Фото: Eastnews
Актриса Виктория Исакова и ее супруг — режиссер Юрий Мороз пережили трагедию. В возрасте трех месяцев умерла их первая общая дочь. После постигшего их горя супруги не рассказывают о личной жизни. О том, что у них растет дочь Варя они признались общественности недавно. «Мы потеряли ребенка. Мы столкнулись с проблемой с точки зрения медицины, которая никаким образом не решается, точнее, люди просто не узнают, что у них за проблема, почему они потеряли ребенка. До людей не доходит информация, потому что они теряют ребенка еще до того как понимают, что с ним произошло… Я стала пытаться, чтобы эти исследования могли проводиться у нас в России. Оказалось, это стена, которую пробить невозможно. Мы решили эту проблему за границей. <...> Я очень надеюсь, что являюсь хорошей мамой. Я все для этого делаю. Почему я скрывала... Это все мои страхи. К тому же мне не хотелось где-то публиковать ее фотографии, это ее личное пространство. Она пока в силу возраста не может мне запретить делать это. Она имеет право сама принять решение о публичности... Возможно, сказался первый печальный опыт. Боялась еще сглазить. Эта зона и эти эмоции только наши. Все друзья знали, но были очень тактичны», — рассказала Виктория в шоу «А поговорить?».
Наталья Подольская
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Сын Натальи и Владимира Артемий родился 5 июня 2015 года. Этот ребенок стал долгожданным для пары, ведь поженились звезды в июне 2010 года, этому предшествовало еще пять лет гражданского брака. Наталья не любит говорить на эту тему, но признается, что слез было пролито немало. Выход из сложившейся ситуации Подольская и Пресняков решили искать в церкви: обвенчались, много ездили по святым местам и молились. Сына Артема Наталья теперь называет наградой за терпение. «Дети сами выбирают семью и рождаются тогда, когда родители готовы. Так что совершенно точно — все происходит вовремя. Теперь я каждый день благодарю Бога за то, что он дал мне мою семью, моего мужа, сыночка. Каждый раз, когда я убаюкиваю Тему перед сном, перекрещиваю, не могу на него налюбоваться», — рассказала она в интервью Hello!.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявце, которая сейчас растит дочь Машу от хоккеиста Игоря Макарова, призналась, что давно мечтала о ребенке, но сама забеременеть в 47 лет не смогла. Пришлось прибегнуть к помощи современной медицины. «В мои годы трудно самой и забеременеть, и выносить ребенка. Мне было трудно. Поэтому я сделала ЭКО. Получилось не с первой попытки, — откровенно рассказала Лера. — Когда я была беременной, я так переживала за все, и боялась. Я верю в сглаз, поэтому, когда носила Машу, можно сказать, пряталась ото всех. С животом меня видели только близкие. Мне было очень страшно потерять этого вымоленного и долгожданного ребенка. Поэтому я хотела улететь на Луну». А буквально на днях телеведущая призналась, что буквально вымолила свою долгожданную дочь.
Ирина Слуцкая
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Недавно в ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека» Ирина Слуцкая призналась, что стала мамой в третий раз, родив дочь о которой очень мечтала: «Да! Я стала мамой в третий раз. Три врача меня вело. Дочку назвали Кирой. Кира Алексеевна! Я очень боялась, поэтому и молчала, поэтому все это было со мной. Сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, наедает щечки. Поэтому могу уже смело про это говорить». Многие поклонники Слуцкой, зная о ее непростом диагнозе, были одновременно шокированы и восхищены ее смелостью — далеко не каждая женщина в возрасте 40 лет и с такими проблемами со здоровьем решится стать матерью в третий раз.
Светлана Хоркина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В конце октября Светлана Хоркина родила второго ребенка. Маленького Ивана и подросшего Святослава она называет главными мужчинами в своей жизни. Спортсменка предпочитает не говорить о личной жизни, однако в откровенной беседе в рамках передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» она поделилась историей рождения сыновей и приоткрыла некоторые аспекты их воспитания. «Я никогда не планировала специально чтобы родить. Я знала, что это, как все говорят — Бог дает детей, — я это сегодня подтверждаю. Потому что у меня сегодня разница между старшим и младшим 14 лет. Я очень молилась о том, чтобы у меня был еще ребенок. Я очень этого хотела, я терпела и ждала. Еще раз это счастье почувствовать, стать мамой. Я не планировала, так вот случилось, и — надо же — буквально после Олимпийских игр. Я уехала на соревнования в Мексику, распланировала следующий год, у меня столько предложений, работы, все складывалось как никогда лучше, после окончания спортивной карьеры. Но, приехав из Мексики в Москву, я узнаю, что надо планы на следующий год отменить, что я и сделала с огромным удовольствием», — призналась она.
Виктория Макарская
Фото: Instagram
Виктория и Антон Макарские не скрывают свою очень личную и очень непростую семейную историю. Попытки артистов зачать ребенка стали для них настоящим испытанием. Виктория не могла забеременеть больше десяти лет, а в какой-то момент уже была на грани отчаяния. Дело в том, что врачи разных клиник ставили ей диагноз «абсолютно здорова». Правда, здоровой Вика оказалась не абсолютно. Попытки ЭКО не давали результатов и были опасны для жизни, так как у Макарской очень редко встречающийся синдром гиперстимуляции, при котором противопоказана гормональная стимуляция. Помогли певице молитвы. Сама Макарская, которая родила дочь Марию в 39 лет, а сына Ивана — в 42 года, признается, что своих детей буквально вымолила. Трудности в личной жизни привели артистов к вере. Они перестали ходить по врачам, думать об усыновлении, начали регулярно посещать храмы, молиться и верить в чудо, которое в итоге и произошло.
Оксана Федорова
Фото: Eastnews
Оксана Федорова много лет подряд совершала паломничества по святым местам и просила у Бога дать ей детей. Когда в 2011 году телеведущая впервые забеременела, призналась, что буквально вымолила первенца. «Я так мечтала об этом малыше. Последние годы я ездила в Дивеево и молилась. И вымолила этого ребенка! Теперь рядом с любимым и с ребеночком под сердцем я чувствую себя очень счастливой», — рассказала она в интервю «КП». Сейчас у Оксаны двое детей — сын Федор и дочка Лиза.
Натали
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomokhov
Натали вышла замуж, когда ей было всего 19 лет, и вскоре забеременела, однако выносить малыша, к сожалению, не смогла. Через год она снова оказалась в положении, но эта беременность была «замершей», что стало для нее настоящей трагедией. Много лет певице не удавалось зачать ребенка снова и в какой-то момент она смирилась с тем, что ей не суждено стать мамой... «Десять лет у нас с мужем не было детей. Конечно, я просила высшие силы о помощи. Но к отсутствию детей относилась спокойно: живут же люди без них», — рассказывала она в интервью «Собеседнику». Когда в 2000 году в Москву из Греции привезли мощи целители Пантелеимона, Натали решила, что это ее шанс. «Я поняла – надо идти, выстояла в очереди шесть часов. И через месяц почувствовала, что во мне зарождается новая жизнь», — призналась она в интервью «СтарХиту». Сейчас у певицы трое сыновей: Арсений, Анатолий и Евгений.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface
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