Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от Юрия Мороза

«Ой фотка какая клевая», - написала актриса Дарья Мороз, дочь режиссера от первого брака, и опубликовала снимок на своей странице, подписав его: «Прекрасные мои огненные девочки!».

В комментариях актрисе написали: «Писали вроде вы в контрах с Исаковой? Вот и сестра есть». На что 36-летняя актриса резко ответила: «На заборе тоже пишут. А семья всегда семья!!».

«Классная у вас сестренка», «Солнечные девочки», «Потрясающе красивое фото!», «Божечки, какие девчонки красивущие!», - написали под фото на страницах Дарьи и Виктории (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дарья Мороз родилась в первом браке Юрия Мороза с актрисой Мариной Левтовой. Через несколько лет после ее гибели в 2000-м режиссер женился на Виктории Исаковой.