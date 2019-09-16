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Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от Юрия Мороза

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Красавица Виктория

Фото: Instagram

Родители девочки только недавно сообщили о ее рождении.

Актриса Виктория Исакова замужем за режиссером Юрием Морозом уже 16 лет. Однако о том, что у них есть маленькая дочь 42-летняя Виктория призналась лишь в этом году, опубликовав в Instagram фото с малышкой на руках.

Родители тщательно оберегали малышку, не показывая ее лицо на фотографиях. В социальной сети на странице матери девочка появлялась, сфотографированной со спины.

И теперь Виктория решила показать, как выглядит их с Юрием Морозом дочь Варя.

«Ой фотка какая клевая», - написала актриса Дарья Мороз, дочь режиссера от первого брака, и опубликовала снимок на своей странице, подписав его: «Прекрасные мои огненные девочки!».

В комментариях актрисе написали: «Писали вроде вы в контрах с Исаковой? Вот и сестра есть». На что 36-летняя актриса резко ответила: «На заборе тоже пишут. А семья всегда семья!!».

«Классная у вас сестренка», «Солнечные девочки», «Потрясающе красивое фото!», «Божечки, какие девчонки красивущие!», - написали под фото на страницах Дарьи и Виктории (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

Дарья Мороз родилась в первом браке Юрия Мороза с актрисой Мариной Левтовой. Через несколько лет после ее гибели в 2000-м режиссер женился на Виктории Исаковой.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: youtube.com/ Евгения Васильева

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