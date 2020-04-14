Лера Кудрявцева впервые открыто призналась, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери
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Фото: Instagram
Во время режима самоизоляции, когда все вынуждены сидеть дома, многие знаменитости проводят интервью в онлайн-режиме. Тина Канделаки в Instagram побеседовала с Лерой Кудрявцевой.
В разговоре коснулись личных тем. Так, Лера призналась, что у нее не было раньше проблем с беременностью, что в молодости она была «как кошка». Однако забеременеть дочкой Машей она долго не могла и предприняла несколько попыток ЭКО (об этом она рассказывала ранее, — прим. ред.). «Я ее вымолила», — призналась знаменитость. Но после рождения малышки, Лера забеременела сама, но потеряла ребенка.
Кстати, сегодня, 14 апреля, сыну Кудрявцевой исполнилось 30 лет. «Тиныч, представляешь, моему сыну 30 лет!», — в эмоциях отметила Лера.
«Но ты же еще и бабушка», — заметила Канделаки. «Ну ты прям все секреты сразу хочешь открыть», — сконфузилась Лера Кудрявцева. «А что в это такого? Это так здорово — быть молодой и здоровой бабушкой. Я мечтаю об этом и готова стать бабушкой хоть через год», — призналась 44-летняя Канделаки.
«Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки, — впервые откровенно призналась Лера Кудрявцева, которая раньше старалась избегать этой темы. — Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше».
Также Тина Канделаки поинтересовалась: чем Леру покорил молодой Игорь Макаров.
«Наглостью! — не мешкая ответила Лера. — Со мной никто и никогда так нагло не разговаривал. В то время мужчины боялись со мной знакомиться, а он не побоялся. Подошел и сказал: "Привет, я Игорь, пришел знакомиться. Пошли ужинать". Мы сразу и пошли ужинать. А однажды ехали домой и остановились возле магазина, чтобы купить вина. Он вышел из машины, а я осталась сидеть. Он открыл дверь и заявил: "Чего расселась? Выходи и пошли вместе". Тогда я почувствовала себя с ним маленькой девочкой — и пропала, он меня завоевал».
Фото и видео: Instagram
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