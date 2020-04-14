Лера Кудрявцева впервые открыто призналась, что стала бабушкой еще до рождения своей дочери

Во время режима самоизоляции, когда все вынуждены сидеть дома, многие знаменитости проводят интервью в онлайн-режиме. Тина Канделаки в Instagram побеседовала с Лерой Кудрявцевой.

В разговоре коснулись личных тем. Так, Лера призналась, что у нее не было раньше проблем с беременностью, что в молодости она была «как кошка». Однако забеременеть дочкой Машей она долго не могла и предприняла несколько попыток ЭКО (об этом она рассказывала ранее, — прим. ред.). «Я ее вымолила», — призналась знаменитость. Но после рождения малышки, Лера забеременела сама, но потеряла ребенка.

Кстати, сегодня, 14 апреля, сыну Кудрявцевой исполнилось 30 лет. «Тиныч, представляешь, моему сыну 30 лет!», — в эмоциях отметила Лера.

«Но ты же еще и бабушка», — заметила Канделаки. «Ну ты прям все секреты сразу хочешь открыть», — сконфузилась Лера Кудрявцева. «А что в это такого? Это так здорово — быть молодой и здоровой бабушкой. Я мечтаю об этом и готова стать бабушкой хоть через год», — призналась 44-летняя Канделаки.

«Да у меня внук, он на 3 месяца старше Машки, — впервые откровенно призналась Лера Кудрявцева, которая раньше старалась избегать этой темы. — Мы смеемся, что Маша уже тетя, а он племянник, но старше».