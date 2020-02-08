«Возраст не имеет значения»: Ирина Слуцкая рассказала, каково стать матерью в 40 лет
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Фото: Instagram Ирины Слуцкой
Осенью 2019 года прославленная фигуристка Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз. О рождении дочери Киры многократная чемпионка Европы и мира, призер Олимпийских игр рассказала в программе «Судьба человека», а позднее показала первое фото девочки в своем Instagram.
Многие поклонники Слуцкой, зная о ее непростом диагнозе, были одновременно шокированы и восхищены ее смелостью — далеко не каждая женщина в возрасте 40 лет решится стать матерью в третий раз. В недавнем разговоре с порталом Letidor Ирина призналась, что в данном вопросе возраст не имеет значения: «Другой вопрос — насколько ты к этому возрасту готов и насколько готов организм. Я считаю, что в 40 лет какие-то спонтанные вещи делать нельзя.
На это существуют врачи, которые проверяют твое здоровье и дают свои рекомендации. А опасения есть всегда, потому что рождение ребенка — не совсем простой процесс и в 28, и в 30, и в 40 лет.
Я думаю, что правильно или нет, каждый человек решает для себя сам. Для нас это был осознанный шаг! Мы очень хотели этого ребенка! И врачи дали добро. Следующий наш шаг— чтобы ребенок жил в любви и в заботе».
Многодетная мама рассказала, что появление дочери не намного повлияло на ее жизненную активность: «Муж всегда только за то, чтобы я занималась тем, что будет приносить мне удовольствие. Он видит и понимает, что я не могу сидеть на месте без дела. Мне всегда нужно развитие и определенное обучение для реализации планов и проектов. Выбор «дом или работа» никогда не ставился. <…> Муж придерживается мнения: счастливая мама — счастливые дети. Он всегда на моей стороне. Мы достаточно времени проводим с детьми. Пока никто не обделен». При этом понятие послеродовой депрессии фигуристке не знакомо. По словам Слуцкой, рождение ребенка — определенный жизненный этап, который для нее сопровождается состоянием повышенной радости: «Я с головой окунулась в материнство. Это абсолютное счастье! Но тем не менее я спокойно вернулась к работе».
Напомним, у Ирины Слуцкой есть 12-летний сын Артем и 9-летняя дочь Варвара от Сергея Михеева. Отцом Киры является бизнесмен Алексей Говырин. Девочка также стала для него третьим ребенком — от первого брака у Алексея есть сын и дочь.
Фото и видео: Instagram
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