«Возраст не имеет значения»: Ирина Слуцкая рассказала, каково стать матерью в 40 лет

Многие поклонники Слуцкой, зная о ее непростом диагнозе, были одновременно шокированы и восхищены ее смелостью — далеко не каждая женщина в возрасте 40 лет решится стать матерью в третий раз. В недавнем разговоре с порталом Letidor Ирина призналась, что в данном вопросе возраст не имеет значения: «Другой вопрос — насколько ты к этому возрасту готов и насколько готов организм. Я считаю, что в 40 лет какие-то спонтанные вещи делать нельзя.

На это существуют врачи, которые проверяют твое здоровье и дают свои рекомендации. А опасения есть всегда, потому что рождение ребенка — не совсем простой процесс и в 28, и в 30, и в 40 лет.

Я думаю, что правильно или нет, каждый человек решает для себя сам. Для нас это был осознанный шаг! Мы очень хотели этого ребенка! И врачи дали добро. Следующий наш шаг— чтобы ребенок жил в любви и в заботе».