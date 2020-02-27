Ведущая шоу Алена Жигалова задавала Лере Кудрявцевой колкие вопросы, на которые телеведущая откровенно ответила, на некоторые — с юмором и самоиронией.Так, Лера призналась, что давно мечтала о ребенке, но сама забеременеть в 47 лет не смогла. Пришлось прибегнуть к помощи современной медицины. «В мои годы трудно самой и забеременеть, и выносить ребенка. Мне было трудно. Поэтому я сделала ЭКО. Получилось не с первой попытки, — откровенно рассказала Лера. — Когда я была беременной, я так переживала за все, и боялась. Я верю в сглаз, поэтому, когда носила Машу, можно сказать, пряталась ото всех. С животом меня видели только близкие. Мне было очень страшно потерять этого вымоленного и долгожданного ребенка. Поэтому я хотела улететь на Луну». Коснулись во время разговора и отношений телеведущей с молодым мужем. Лера призналась, что она все смотрит с юмором и не собирается кривить душой, притворяясь 20-летней. «Мне 48 лет. Мужу будет только 33. Понятно, что у нас большая разница в возрасте. Но я уже привыкла, что меня называют старушкой», — с юмором говорит Лера.Телеведущая добавила, что все ей задают вопросы о том, что она будет делать, если муж ей изменит. «Мне это все поднадоело, что нас снимают втихаря, потом все появляется в Сети», — призналась она. На вопрос, как Лера Кудрявцева относится к слухам, что она была «прикрытием» для нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева, телеведущая ответила: «Не люблю интервью за то, что приходится оправдываться, что ты не осел. Предпочитаю задавать вопросы, а не отвечать и доказывать кому-то что-то. Я была влюблена в Сергея, — откровенно заявила она. — И мне все равно, что думают люди». Леру Кудрявцеву часто обвиняют в том, что она злоупотребляет услугами пластических хирургов. Сама она это отрицает, но добавляет, что ей даже муж не верит, что она не меняла свое лицо.«Грудь да, делала. Об этом уже все знают. А лицо, какое было такое и осталось. Мне даже муж говорит: "Посмотри, какой у тебя раньше был шнобель, совсем другой вид". Но если меня умыть, нанести макияж, как в 90-х, все будет одинаковым», — говорит Лера Кудрявцева. Все о Лере Кудрявцевой читайте в новостях на сайте Passion.ru. Фото: InstagramВидео: «Алена, блин!»Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!