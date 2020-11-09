Волкова, Гагарина, Кэмпбелл и другие звезды, которые гордятся своим скромным бюстом

Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в белоснежном брючном костюме. При этом пиджак актриса надела на голое тело и не стала его застегивать, продемонстрировав хрупкую фигуру. К снимку она добавила комментарии некоторых критиков, которым не нравится ее маленькая грудь.

Сама Волкова написала большой пост о том, как ей нравится ее аккуратный бюст: «Пишу этот пост, чтобы расставить все точки над i и поддержать девчонок, которые комплексуют из-за маленькой груди. Да, у меня маленькая грудь, и я ее люблю. Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает! Маленькая грудь не значит, что ее нет вообще. С большой грудью свои проблемы. И когда я кормила Лизу, я испытала эти тяготы в полной мере, поэтому по-настоящему сочувствую девчонкам, у которых отваливается спина и тд.