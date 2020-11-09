Волкова, Гагарина, Кэмпбелл и другие звезды, которые гордятся своим скромным бюстом
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Волкова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Екатерина Волкова опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в белоснежном брючном костюме. При этом пиджак актриса надела на голое тело и не стала его застегивать, продемонстрировав хрупкую фигуру. К снимку она добавила комментарии некоторых критиков, которым не нравится ее маленькая грудь.
Сама Волкова написала большой пост о том, как ей нравится ее аккуратный бюст: «Пишу этот пост, чтобы расставить все точки над i и поддержать девчонок, которые комплексуют из-за маленькой груди. Да, у меня маленькая грудь, и я ее люблю. Самое важное быть в гармонии с собой! Никогда не думала о том, чтобы сделать пластику. Меня все и так устраивает! Маленькая грудь не значит, что ее нет вообще. С большой грудью свои проблемы. И когда я кормила Лизу, я испытала эти тяготы в полной мере, поэтому по-настоящему сочувствую девчонкам, у которых отваливается спина и тд.
Те, кто говорит "где сиськи?", "плоскодонка" и тп (прикрепляю лишь малую часть комментариев подобного рода к моим постам), совершенно не имеют такта, налицо вопросы о наличии мозгов, но главное — больших внутренних комплексов, конфликтов. <...> Девчонки наверняка часто слышат язвительные оценки своей внешности от пацанов в школе или Cети и переживают, а порой и реально вставляют импланты, желая достичь идеала перед тем, кто завтра может сменить хотелку и начать предпочитать азиатский разрез глаз. Вы что, побежите переделывать свой славянский разрез? Хочу вам сказать, милые — это все такая чепуха! Главное, чтобы вы были здоровы, счастливы, сексуальны (а это невозможно без внутренней расслабленности) и тогда не важно, 4 или 1 у вас размер груди, вас будут любить мужчины. У каждого свой вкус. Кто-то заводится просто от одного взгляда на небольшую, но подтянутую грудь. Не слушайте никого! Оставайтесь собой и любите себя такими, какие вы есть, но становитесь лучшей версией самой себя каждый день. Банально? А вы попробуйте!».
Полина Гагарина
Фото: Eastnews
Полину Гагарину, долго и упорно работавшую над своей фигурой, часто критикуют за то, что она слишком похудела. Сама певица довольна тем, как выглядит, и советует критикам.. заняться своими телами.
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty
Наоми Кэмпбелл по-прежнему снимается в откровенных фотосессиях, демонстрирует идеальную фигуру и сейчас, незамужняя и свободная, в свои 50 встречается c красавцами (например, рэпером Skepta). Модные дизайнеры не зря называли «черной пантерой»: годы над ней не властны. Она все так же величава, стройна и подтянута, а на лице нет даже намека на морщины. А небольшой грудью она... гордится.
Алисия Викандер
Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian
Алисия Викандер заменила Анджелину Джоли в роли Лары Крофт. На первых официальных кадрах картины она была одета в майку и штаны цвета хаки, держала в руках разные орудия и демонстрировала, что может постоять за себя. Алисия, в отличие от ранее игравшей эту роль Джоли, была похожа скорее не на секс-символ и недостижимую мечту миллионов геймеров, а на классную, бесстрашную, но вполне обычную девчонку.
Паулина Андреева
Фото: Starface
Паулина Андреева не из тех девушек, которые любят демонстрировать каждый изгиб своего тела в откровенных нарядах, и на звание секс-бомбы, судя по всему, не претендует. Откровенные декольте, дерзкие разрезы-вырезы и обнаженка на обложках мужских журналов — это все не про нее. Однако если того требует сценарий, Паулина может полностью раздеться и делает это очень эффектно. Убедиться все смогли четыре года назад, когда Паулина Андреева и Петр Федоров устроили жаркую сцену с мотоциклом под дождем в фильме «Саранча».
Юлия Ковальчук
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлия Ковальчук пришла в «Блестящие» в качестве участницы подтанцовки, потом стала одной из солисток, а затем начала сольную карьеру. Сейчас она успешная певица, мама и жена — в 2013 году она вышла замуж за певца Алексея Чумакова, от которого родила дочь Амелию. Пока одни критикуют Юлю за неидеальную внешность, другие любят и ценят ее за естественность. Сама она полностью довольна своим телом, которое с удовольствием демонстрирует.
Кира Найтли
Фото: Globallookpress / Faye Sadou_AdMedia
Одна из самых успешных и высоко оплачиваемых актрис Голливуда Кира Найтли не раз говорила о том, что гордится тем, какая она есть, и не собирается ложиться под нож пластических хирургов. Она выходит в свет в нарядх с глубокими декольте, легко раздевается перед камерой и просит редакторов журналов не увиличивать ей бюст в фотошопе.
Милла Йовович
Фото: DPA
Милла Йовович продемонстрировала свой юношеский бюст во всей красе во время съемок фильма «Возвращение в Голубую лагуну». Актриса успела отметить 44-летие и стать многодетной мамой, но при этом ее грудь все так же упруга. Почему? Потому что размер имеет значение!
Ксения Собчак
Фото: Starface
Пожалуй, Ксению Собчак можно назвать одной из самых самокритичных девушек. Журналист и ведущая предпочитает первой посмеяться над собой и назвать все свои недостатки, чтобы не доставить такое удовольствие другим. Так, Ксения Анатольевна часто заявляет, что она не красотка, что похожа на лошадь, а мужчин она всю жизнь очаровывает интеллектом, харизмой и чувством юмора, а не идеальными пропорциями и правильными чертами лица. При этом она щедро делает комплименты женщинам, которых считает по-настоящему красивыми, и которым, по ее мнению, можно вообще ничего не говорить и не делать, а просто молча покорять всех своей внешностью, с которой им повезло родиться. А вот скромным размером груди она гордится и заявляет, что большой бюст ей не нравится.
Ольга Бузова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Каждый год одно и тоже. Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь», — прокомментировала Ольга Бузова свое видео, в котором она танцует в бикини.
Гвен Стефани
Фото: DPA
Солистке популярной группы No Doubt и одной из самых эффектных блондинок шоу-бизнеса Гвен Стефани в прошлом году исполнилось 50 лет. И знаете что? Пока поклонники Гвен стареют и вспоминают, как росли на ее песнях, сама она становится только горячее и привлекательнее.
Майли Сайрус
Фото: Globallookpress / face to face
Майли Сайрус полюбилась миллионам поклонников в образе голосистой кантри-певицы с длинными локонами и пышным бюстом, с милой улыбкой и в женственных нарядах. Потом Майли внезапно круто поменяла имидж, заметно похудела и стала одеваться очень откровенно, демонстрируя юношескую, немного угловатую фигуру.
Виктория Дайнеко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Публикуя пляжные фотографии, звезды часто используют графические редакторы и принимают выгодные позы, чтобы скрыть свои недостатки и подчеркнуть достоинства. Популярная певица Виктория Дайнеко выступает за искренность — она не «заблюривает» неровности на бедрах и не пытается использовать подчеркнуть несуществующие формы. «Lucky that my breasts are small and humble so you don’t confuse them with mountains (c) спасибо Шакире за лучшую цитату. Когда мне понравилась эта песня в 2001 году, я даже и не думала, что буду так радоваться ее словам», — написала она. Фраза из песни примерно переводится как «Мне повезло, что моя грудь маленькая и скромная — вы не спутаете ее с вершинами гор».
Кристина Орбакайте
Фото: Starface
Кристина Орбакайте и на пятом десятке может похвастаться девичьей фигурой. Выглядеть молодо певице в том числе помогает упругий бюст небольшого размера, который она демонстрирует в нарядах с глубокими декольте.
Эмбер Херд
Фото: Globallookpress / Faye Sadou_AdMedia
Эмбер Херд после развода с одним из самых известных голливудских актеров Джонни Деппом стала всемирно известной знаменитостью. Актриса обожает наряды в глубокими декольте. Как Херд покорила Деппа? Отправила ему фото своей груди весьма скромного размера.
Кендалл Дженнер
Фото: Globallookpress / Kika Press
Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер выросла в семье, в которой ценятся пышные женственные формы. При этом сама Кендалл может похвастаться разве что мальчуковой фигурой. Она работает моделью и не стесняется маленького размера груди.
Фото: instagram, eastnews, globallookpress, getty, dpa
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